Статистика коронавірусу в Україні на 17 січня: госпіталізована 2131 людина
Всього за минулу добу було зафіксовано 5990 нових випадків коронавіруса.
За добу 16 січня зафіксовано 5990 нових випадків коронавирусной хвороби COVID-19. В тому числі, захворіли 177 дітей і 236 медпрацівників.
Також за добу було госпіталізовано 2131 людину, видужали 8777 пацієнтів, а померли — 116 осіб.
За минулу добу було проведено 27975 тестувань на коронавируса, з яких 19548 — методом ПЛР, а 8427 — ІФА методом.
Всього з початку пандемії в Україні заразилися коронавірусом 1 160 682 чоловік, одужали 865 960 чоловік, а летальних випадків — 20 802.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (793), Київській (362), Запорізькій (332), Одеській (330) та Миколаївської (328) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м Київ — 793 випадки;
- Вінницька область — 176 випадків;
- Волинська область — 178 випадків;
- Дніпропетровська область — 309 випадків;
- Донецька область — 234 випадки;
- Житомирська область — 155 випадків;
- Закарпатська область — 141 випадок;
- Запорізька область — 332 випадки;
- Івано-Франківська область — 153 випадки;
- Київська область — 362 випадки;
- Кіровоградська область — 35 випадків;
- Луганська область — 101 випадок;
- Львівська область — 315 випадків;
- Миколаївська область — 328 випадків;
- Одеська область — 330 випадків;
- Полтавська область — 299 випадків;
- Рівненська область — 145 випадків;
- Сумська область — 224 випадки;
- Тернопільська область — 107 випадків;
- Харківська область — 315 випадків;
- Херсонська область — 90 випадків;
- Хмельницька область — 168 випадків;
- Черкаська область — 307 випадків;
- Чернівецька область — 195 випадків;
- Чернігівська область — 198 випадків.
За даними ресурсу covid-19.gov.ua, 15 січня було проведено 28 485 ПЛР-тестів, з них 24,6% виявилися позитивними. У лабораторіях залишалися необробленими 7 306 зразків.
Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я почали формування робочої групи, яка буде розробляти програми реабілітації людей, що перехворіли COVID-19. Про це сказала лікар-інфекціоніст і позаштатний радник МОЗ Ольга Голубовська.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що МОЗ може відмовитися від закупівлі вакцини від коронавируса компанії Sinovac, якщо та не буде відповідати міжнародним правилам реєстрації.