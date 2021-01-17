Статистика коронавірусу в Україні на 17 січня: госпіталізована 2131 людина

Всього за минулу добу було зафіксовано 5990 нових випадків коронавіруса.

За добу 16 січня зафіксовано 5990 нових випадків коронавирусной хвороби COVID-19. В тому числі, захворіли 177 дітей і 236 медпрацівників.

Також за добу було госпіталізовано 2131 людину, видужали 8777 пацієнтів, а померли — 116 осіб.

За минулу добу було проведено 27975 тестувань на коронавируса, з яких 19548 — методом ПЛР, а 8427 — ІФА методом.

Всього з початку пандемії в Україні заразилися коронавірусом 1 160 682 чоловік, одужали 865 960 чоловік, а летальних випадків — 20 802.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (793), Київській (362), Запорізькій (332), Одеській (330) та Миколаївської (328) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м Київ — 793 випадки;

Вінницька область — 176 випадків;

Волинська область — 178 випадків;

Дніпропетровська область — 309 випадків;

Донецька область — 234 випадки;

Житомирська область — 155 випадків;

Закарпатська область — 141 випадок;

Запорізька область — 332 випадки;

Івано-Франківська область — 153 випадки;

Київська область — 362 випадки;

Кіровоградська область — 35 випадків;

Луганська область — 101 випадок;

Львівська область — 315 випадків;

Миколаївська область — 328 випадків;

Одеська область — 330 випадків;

Полтавська область — 299 випадків;

Рівненська область — 145 випадків;

Сумська область — 224 випадки;

Тернопільська область — 107 випадків;

Харківська область — 315 випадків;

Херсонська область — 90 випадків;

Хмельницька область — 168 випадків;

Черкаська область — 307 випадків;

Чернівецька область — 195 випадків;

Чернігівська область — 198 випадків.

За даними ресурсу covid-19.gov.ua, 15 січня було проведено 28 485 ПЛР-тестів, з них 24,6% виявилися позитивними. У лабораторіях залишалися необробленими 7 306 зразків.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я почали формування робочої групи, яка буде розробляти програми реабілітації людей, що перехворіли COVID-19. Про це сказала лікар-інфекціоніст і позаштатний радник МОЗ Ольга Голубовська.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що МОЗ може відмовитися від закупівлі вакцини від коронавируса компанії Sinovac, якщо та не буде відповідати міжнародним правилам реєстрації.