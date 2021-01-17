Статистика коронавируса в Украине на 17 января: госпитализирован 2131 человек
Всего за минувшие сутки было зафиксировано 5990 новых случаев коронавируса.
За сутки 16 января зафиксировано 5990 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 177 детей и 236 медработников.
Также за сутки было госпитализировано 2131 человек, выздоровели 8777 пациентов, а умерли – 116 человек.
За минувшие сутки было проведено 27975 тестирований на коронавируса, из которых 19548 – методом ПЦР, а 8427 – ИФА методом.
Всего с начала пандемии в Украине заразились коронавирусом 1 160 682 человек, выздоровели 865 960 человек, а летальных случаев – 20 802.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (793), Киевской (362), Запорожской (332), Одесской (330) и Николаевской (328) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев — 793 случая;
- Винницкая область — 176 случаев;
- Волынская область — 178 случаев;
- Днепропетровская область — 309 случаев;
- Донецкая область — 234 случая;
- Житомирская область — 155 случаев;
- Закарпатская область — 141 случай;
- Запорожская область — 332 случая;
- Ивано-Франковская область — 153 случая;
- Киевская область — 362 случая;
- Кировоградская область — 35 случаев;
- Луганская область — 101 случай;
- Львовская область — 315 случаев;
- Николаевская область — 328 случаев;
- Одесская область — 330 случаев;
- Полтавская область — 299 случаев;
- Ровенская область — 145 случаев;
- Сумская область — 224 случая;
- Тернопольская область — 107 случаев;
- Харьковская область — 315 случаев;
- Херсонская область — 90 случаев;
- Хмельницкая область — 168 случаев;
- Черкасская область — 307 случаев;
- Черновицкая область — 195 случаев;
- Черниговская область — 198 случаев.
По данным ресурса covid-19.gov.ua, 15 января было проведено 28 485 ПЦР-тестов, из них 24,6% оказались положительными. В лабораториях оставались необработанными 7 306 образцов.
Напомним, в Министерстве здравоохранения начали формирование рабочей группы, которая будет разрабатывать программы реабилитации людей, переболевших COVID-19. Об этом сказала врач-инфекционист и внештатный советник Минздрава Ольга Голубовская.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Минздрав может отказаться от закупки вакцины от коронавируса компании Sinovac, если та не будет соответствовать международным правилам регистрации.