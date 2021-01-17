Статистика коронавируса в Украине на 17 января: госпитализирован 2131 человек

Всего за минувшие сутки было зафиксировано 5990 новых случаев коронавируса.

За сутки 16 января зафиксировано 5990 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 177 детей и 236 медработников.

Также за сутки было госпитализировано 2131 человек, выздоровели 8777 пациентов, а умерли – 116 человек.

За минувшие сутки было проведено 27975 тестирований на коронавируса, из которых 19548 – методом ПЦР, а 8427 – ИФА методом.

Всего с начала пандемии в Украине заразились коронавирусом 1 160 682 человек, выздоровели 865 960 человек, а летальных случаев – 20 802.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (793), Киевской (362), Запорожской (332), Одесской (330) и Николаевской (328) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 793 случая;

Винницкая область — 176 случаев;

Волынская область — 178 случаев;

Днепропетровская область — 309 случаев;

Донецкая область — 234 случая;

Житомирская область — 155 случаев;

Закарпатская область — 141 случай;

Запорожская область — 332 случая;

Ивано-Франковская область — 153 случая;

Киевская область — 362 случая;

Кировоградская область — 35 случаев;

Луганская область — 101 случай;

Львовская область — 315 случаев;

Николаевская область — 328 случаев;

Одесская область — 330 случаев;

Полтавская область — 299 случаев;

Ровенская область — 145 случаев;

Сумская область — 224 случая;

Тернопольская область — 107 случаев;

Харьковская область — 315 случаев;

Херсонская область — 90 случаев;

Хмельницкая область — 168 случаев;

Черкасская область — 307 случаев;

Черновицкая область — 195 случаев;

Черниговская область — 198 случаев.

По данным ресурса covid-19.gov.ua, 15 января было проведено 28 485 ПЦР-тестов, из них 24,6% оказались положительными. В лабораториях оставались необработанными 7 306 образцов.

Напомним, в Министерстве здравоохранения начали формирование рабочей группы, которая будет разрабатывать программы реабилитации людей, переболевших COVID-19. Об этом сказала врач-инфекционист и внештатный советник Минздрава Ольга Голубовская.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Минздрав может отказаться от закупки вакцины от коронавируса компании Sinovac, если та не будет соответствовать международным правилам регистрации.