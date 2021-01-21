СБУ затримала українських моряків, які незаконно їздили працювати до Криму (фото)

У схемі брали участь до 20 компаній, які незаконно возили моряків у закриті порти окупованого півострова.

Одна з міжнародних морських компаній організувала найм українських моряків на свої судна і буксирами їх відправляла до окупованого Криму, -повідомляє прес-центр СБУ в Одесі.

Повідомляється, що таким чином порушувався спосіб в'їзду і виїзду на тимчасово окуповану територію України. Співробітники СБУ провели обшуки в 12 приміщеннях і суднах групи компаній. Були вилучені документи, комп'ютерна техніка та накопичувачі, які доводять незаконність дій.

У СБУ особливо вказують на те, що в схемі було залучено 20 печаток різних приватних комерційних структур, а також виявлені договори з резидентами Росії. Усі документи свідчать про те, що цілий ряд компаній працював у закритих портах України на території півострова.

Наразі проводяться слідчі дії, з'ясовуються всі обставини протиправної діяльності і всі її учасники.

За фактом порушень відкрито кримінальну справу за частиною 2 статті 332 і частиною 2 статті 332-1 Кримінального кодексу України.

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