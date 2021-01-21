СБУ задержала украинских моряков, которые незаконно ездили работать в Крым (фото)

В схеме участвовало до 20 компаний, которые незаконно возили моряков в закрытые порты оккупированного полуострова.

Одна из международных морских компаний организовала найм украинских моряков на свои судна и буксирами их отправляла в оккупированный Крым, — сообщает пресс-центр СБУ в Одессе.

Сообщается, что таким образом нарушался способ въезда и выезда на временно оккупированную территорию Украины. Сотрудники СБУ провели обыски в 12 помещениях и суднах группы компаний. Были изъяты документы, компьютерную технику и накопители, которые доказывают незаконность действий.

В СБУ особо указывают на то, что в схеме было задействовано 20 печаток разных частных коммерческих структур, а также обнаружены договора с резидентами России. Все документы свидетельствуют о том, что целый ряд компаний работал в закрытых портах Украины на территории аннексированного полуострова.

На данный момент производятся следственные действия, выясняются все обстоятельства противоправной деятельности и все ее участники.

По факту нарушений открыто уголовное дело по части 2 статьи 332 и части 2 статьи 332-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, СБУ задержало замначальника "Киевводоканала" на взятке в 38,2 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности вручили повестку блогеру Анатолию Шарию за посягательство на территориальную целостность Украины.