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Суд за позовом Портнова заборонив КМДА відзначати пам'ятні дати ряду діячів ОУН-УПА

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Фото: mil.in.ua | Бійці УПА.

Суд заборонив святкувати пам'ятні дати, пов'язані з діячами УПА, які були пособниками нацистів.

Окружний адміністративний суд Києва заборонив київський міськраді відзначати річниці днів народжень ряду українських діячів. Про це стало відомо з рішення суду. Справа велася за експертної підтримки керівника єврейського комітету України Едуарда Долинського, — повідомляє Следствіе.Інфо.

Під заборону потрапили:

  • Полковник Армії Української держави Іван Полтавець-Острянець
  • Полковник УПА Василь Левкович, Василь Сидор та Василь Галас
  • Письменник і журналіст Улас Самчук
  • Письменник і політик Юрій Липа
  • Редактор "Енциклопедії українознавства" Володимир Кубійович
  • Голова проводу ОУН Андрій Мельник

Позов подав колишній радник Януковича Андрій Портнов. У рішенні суду зазначено, що Юрій Липа відомий своїми антисемітськими висловлюваннями і закликами. Решта діячі нібито тісно співпрацювали з німецькими нацистами. Зокрема, Андрія Мельника Портнов називає нацистським колаборантом, який організовував допоміжну поліцію в окупованому німцями Києві. Він заявляє, що збройні формування Мельника брали участь у розстрілах євреїв у Бабиному Яру, Чернівцях, Житомирі та ряді інших міст.

У КМДА зазначають, що рішення про відзначення пам'ятних дат було направлено на розвиток історичної свідомості українців і збереження національної пам'яті. Пам'ятні дати були взяті зі списку Українського інституту національної пам'яті.

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