Суд за позовом Портнова заборонив КМДА відзначати пам'ятні дати ряду діячів ОУН-УПА

Суд заборонив святкувати пам'ятні дати, пов'язані з діячами УПА, які були пособниками нацистів.

Окружний адміністративний суд Києва заборонив київський міськраді відзначати річниці днів народжень ряду українських діячів. Про це стало відомо з рішення суду. Справа велася за експертної підтримки керівника єврейського комітету України Едуарда Долинського, — повідомляє Следствіе.Інфо.

Під заборону потрапили:

Полковник Армії Української держави Іван Полтавець-Острянець

Полковник УПА Василь Левкович, Василь Сидор та Василь Галас

Письменник і журналіст Улас Самчук

Письменник і політик Юрій Липа

Редактор "Енциклопедії українознавства" Володимир Кубійович

Голова проводу ОУН Андрій Мельник

Позов подав колишній радник Януковича Андрій Портнов. У рішенні суду зазначено, що Юрій Липа відомий своїми антисемітськими висловлюваннями і закликами. Решта діячі нібито тісно співпрацювали з німецькими нацистами. Зокрема, Андрія Мельника Портнов називає нацистським колаборантом, який організовував допоміжну поліцію в окупованому німцями Києві. Він заявляє, що збройні формування Мельника брали участь у розстрілах євреїв у Бабиному Яру, Чернівцях, Житомирі та ряді інших міст.

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У КМДА зазначають, що рішення про відзначення пам'ятних дат було направлено на розвиток історичної свідомості українців і збереження національної пам'яті. Пам'ятні дати були взяті зі списку Українського інституту національної пам'яті.

Нагадаємо: раніше Міносвіти програло справу за шкільними підручниками. З них повинні прибрати героїзацію учасників "Революції гідності".