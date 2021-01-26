Суд за позовом Портнова заборонив КМДА відзначати пам'ятні дати ряду діячів ОУН-УПА
Суд заборонив святкувати пам'ятні дати, пов'язані з діячами УПА, які були пособниками нацистів.
Окружний адміністративний суд Києва заборонив київський міськраді відзначати річниці днів народжень ряду українських діячів. Про це стало відомо з рішення суду. Справа велася за експертної підтримки керівника єврейського комітету України Едуарда Долинського, — повідомляє Следствіе.Інфо.
Під заборону потрапили:
- Полковник Армії Української держави Іван Полтавець-Острянець
- Полковник УПА Василь Левкович, Василь Сидор та Василь Галас
- Письменник і журналіст Улас Самчук
- Письменник і політик Юрій Липа
- Редактор "Енциклопедії українознавства" Володимир Кубійович
- Голова проводу ОУН Андрій Мельник
Позов подав колишній радник Януковича Андрій Портнов. У рішенні суду зазначено, що Юрій Липа відомий своїми антисемітськими висловлюваннями і закликами. Решта діячі нібито тісно співпрацювали з німецькими нацистами. Зокрема, Андрія Мельника Портнов називає нацистським колаборантом, який організовував допоміжну поліцію в окупованому німцями Києві. Він заявляє, що збройні формування Мельника брали участь у розстрілах євреїв у Бабиному Яру, Чернівцях, Житомирі та ряді інших міст.
У КМДА зазначають, що рішення про відзначення пам'ятних дат було направлено на розвиток історичної свідомості українців і збереження національної пам'яті. Пам'ятні дати були взяті зі списку Українського інституту національної пам'яті.
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