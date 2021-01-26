Суд по иску Портнова запретил КГГА отмечать памятные даты ряда деятелей ОУН-УПА

Суд запретил праздновать памятные даты связанные с деятелями УПА, которые были пособниками нацистов.

Окружной административный суд Киева запретил киевскому горсовету отмечать годовщины дней рождений ряда украинских деятелей. Об этом стало известно из решения суда. Дело велось при экспертной поддержке руководителя еврейского комитета Украины Эдуарда Долинского, — сообщает Следствие.Инфо.

Под запрет попали:

Полковник Армии Украинской державы Иван Полтавец-Острянец

Полковник УПА Василий Левкович, Василий Сидор и Василий Галас

Писатель и журналист Улас Самчук

Писатель и политик Юрий Липа

Редактор "Энциклопедии украинознавства" Владимир Кубийович

Глава проводу ОУН Андрей Мельник

Иск подал бывший советник Януковича Андрей Портнов. В решении суда указано, что Юрий Липа известен своими антисемитскими высказываниями и призывами. Остальные деятели якобы тесно сотрудничали с немецкими нацистами. В частности Андрея Мельника Портнов называет нацистским коллаборантом, который организовывал вспомогательную полицию в оккупированном немцами Киеве. Он заявляет, что вооруженные формирования Мельника принимали участие в расстрелах евреев в Бабьем Яру, Черновцах, Житомире и ряде других городов.

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В КГГА отмечают, что решение о праздновании памятных дат было направлено на развитие исторического сознания украинцев и сохранения национальной памяти. Памятные даты были взяти в списке Украинского института национальной памяти.

Напомним, ранее Минобразования проиграло дело по школьным учебникам. Из них должны убрать героизацию участников "Революции достоинства".