Ще на рік. У Києві продовжили реконструкцію Шулявського мосту до кінця 2022 року, — ЗМІ

Відсоток виконання робіт знаходиться на рівні 18,5%

Реконструкцію Шулявського мосту в Києві продовжують, міськрада проголосувала за таке рішення під час голосування за бюджет, — повідомляє журналіст Євген Куксін у своєму телеграм-каналі "Лиса правда by Kuksin".

У 2021 році на реконструкцію моста виділили 114 млн, 400 тисяч гривень. До кінця нинішнього року готовність мосту планується на рівні 30,8%.

Журналіст зазначає, що до кінця 2022 року міст офіційно є будівельним майданчиком. Під час будівництва там може статися що завгодно.

Раніше рішенням Київради реконструкцію мосту продовжували до кінця 2021 року, тоді причиною продовження ремонтних робіт називали карантин і тривалість перевірки актів виконаних робіт експертної організації.

Зазначається, що на реконструкцію шляхопроводу з бюджету столиці сумарно виділили 2 млрд гривень.

Офіційної реакції київської влади або будівельників на повідомлення журналістів не було.

Нагадаємо, 15 грудня на Шулявському шляхопроводі впали три електроопори через які Київ паралізували затори. Пізніше на мосту демонтували 9 опор освітлення і контактну мережу тролейбуса, а причиною падіння опор назвали заводський брак.