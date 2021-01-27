Еще на год. В Киеве продлили реконструкцию Шулявского моста до конца 2022 года, - СМИ

Процент выполнения работ находится на уровне 18,5%

Реконструкцию Шулявского моста в Киеве продлевают, горсовет проголосовал за такое решение во время голосования за бюджет, — сообщает журналист Евгений Куксин в своем телеграм-канале "Лиса правда by Kuksin".

В 2021 году на реконструкцию моста выделили 114 млн, 400 тысяч гривен. До конца нынешнего года готовность моста планируется на уровне 30,8%.

Журналист отмечает, что до конца 2022 года мост официально является строительной площадкой. Во время строительства там может случиться что угодно.

Ранее решением Киевсовета реконструкцию моста продлевали до конца 2021 года, тогда причиной продолжения ремонтных работ называли карантин и длительность проверки актов выполненных работ экспертной организации.

Отмечается, что на реконструкцию путепровода из бюджета столицы суммарно выделили 2 млрд гривен.

Официальной реакции киевских властей или строителей на сообщение журналистов не последовало.

Напомним, 15 декабря на Шулявском путепроводе упали три электроопоры из-за которых Киев парализовали пробки. Позднее на мосту демонтировали 9 опор освещения и контактную сеть троллейбуса, а причиной падения опор назвали заводской брак.