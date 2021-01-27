Ховався від декомунізаторів. В Одеській області знесли пам'ятник Леніну (фото)

Знесли також бюст Карла Маркса в іншому селі Одещини.

У селі Старі Трояни Ізмаїльського району Одеської області знесли останній пам'ятник Леніну, — про це повідомив Сергій Стерненко на своїй сторінці у Фейсбуці.

За словами активіста, це останній пам'ятник Леніну в Україні, за винятком окупованих територій, музеїв і заводів. "Він ховався від гострого ока декомунізаторів, але ніщо не зупинить декомунізацію, час якої настав", — пише активіст.

Також у селі Холмське Арцизького району тієї ж області знесли бюст Карла Маркса. Стерненко повідомляє, що місцеві жителі, після ухвалення закону про декомунізацію почали говорити, що це не Марксу пам'ятник, а болгарському поету Христу Ботеву. Незважаючи на слова мешканців, пам'ятник також знесли.

Відповідно до закону про декомунізацію комуністичний режим прирівняли до нацистського, а тому пам'ятники, населені пункти, вулиці, порти та інші об'єкти необхідно перейменувати або знести.

Нагадаємо: у селі Калчева Болградського району Одещини не зноситимуть "золотий" пам'ятник Леніну, на декомунізацію немає грошей.

У листопаді 2020 року невідомі в Києві встановили пам'ятник Леніну, а також брали гроші за фото з ним.