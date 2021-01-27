Прятался от декоммунизаторов. В Одесской области снесли памятник Ленину (фото)

Снесли также бюст Карла Маркса в другом селе Одесчины.

В селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области снесли последний памятник Ленину, — об этом сообщил Сергей Стерненко на своей странице в Фейсбуке.

По словам активиста, это последний памятник Ленину в Украине, за исключением оккупированных территорий, музеев и заводов. "Он прятался от прыткого глаза декоммунизаторов, но ничто не остановит декоммунизацию, время которой настало", — пишет активист.

Также в селе Холмское Арцызского района той же области снесли бюст Карла Маркса. Стерненко сообщает, что местные жители, после принятия закона о декоммунизации, начали говорить, что это не Марксу памятник, а болгарскому поэтому Христу Ботеву. Несмотря на слова жителей, памятник также снесли.

Согласно закону о декоммунизации коммунистический режим приравняли к нацистскому, а поэтому памятники, населенные пункты, улицы, порты и другие объекты необходимо переименовать или снести.

Напомним, в селе Калчева Болградского района Одещины не будут сносить "золотой" памятник Ленину, на декоммунизацию нет денег.

В ноябре 2020 года неизвестные в Киеве установили памятник Ленину, а также брали деньги за фото с ним.