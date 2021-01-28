Санкції проти Росії: Зеленський підписав пакет обмежень, запропонований РНБО

Офіс президента не відкриває прізвища росіян, проти яких запроваджуються "економічні заходи", а один з пунктів указу і зовсім засекречений.

Президент Володимир Зеленський затвердив рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення персональних санкцій проти громадян РФ і російських компаній.

"Підтримати внесення Службою безпеки України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", — повідомляється в указі, підписаному Зеленським у четвер, 28 січня.

Як наголошується в документі, застосовуватимуться заходи відносно як фізичних, так і юридичних осіб. Обов'язок стежити за виконанням рішення РНБО поклали на Секретаря відомства Олексія Данилова.

Відповідно до опублікованого плану дій, Кабінет Міністрів, СБУ та Нацбанк повинні будуть "забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності санкцій, передбачених цим рішенням".

"Міністерству закордонних справ України доручено проінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про введення санкцій і поставити перед ними питання про застосування аналогічних обмежувальних заходів", — передає прес-служба голови держави текст розпорядження.

При цьому, не уточнюються ні конкретні прізвища людей, проти яких запроваджуються економічні обмеження, ні назви організацій, які потрапили в "чорний список". А один з пунктів указу і зовсім засекречений.

Нагадаємо, інформацію про те, що проти резидентів РФ найближчим часом буде введено пакет обмежувальних заходів, в середині грудня опублікувало Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій. Зокрема, санкції планувалося ввести за незаконний продаж українського винзаводу "Масандра", розташованого на території Криму, що розцінюється Києвом, як військовий злочин.