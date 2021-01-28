Санкции против России: Зеленский подписал пакет ограничений, предложенный СНБО

Офис президента не открывает фамилии россиян, против которых вводятся "экономические меры", а один из пунктов указа и вовсе засекречен.

Президент Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о введении персональных санкций против граждан РФ и российских компаний.

"Поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – сообщается в указе, подписанном Зеленским в четверг, 28 января.

Как отмечается в документе применяться меры будут в отношении как физических, так и юридических лиц. Обязанность следить за выполнением решения СНБО возложили на Секретаря ведомства Алексея Данилова.

Согласно опубликованному плану действий, Кабинет Министров, СБУ и Нацбанк должны будут "обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций, предусмотренных настоящим решением".

"Министерству иностранных дел Украины поручается проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер", – передает пресс-служба главы государства текст распоряжения.

При этом, не уточняются ни конкретные фамилии людей, против которых вводятся экономические ограничения, ни названия организаций, попавших в "черный список". А один из пунктов указа и вовсе засекречен.

Напомним, информацию о том, что против резидентов РФ в ближайшее время будет введен пакет ограничительных мер, в середине декабря опубликовало Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий. В частности, санкции планировалось ввести за незаконную продажу украинского винзавода "Массандра", расположенного на территории Крыма, что расценивается Киевом, как военное преступление.