У 2021 побудують 1 400 км доріг у концесію: основні напрямки (інфографіка)

У середньому на один проект потрібно 200-350 млн доларів.

Для залучення інвестицій необхідно підписати 18 томів концептуальних записок, — повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук Міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Усі роботи будуть виконані в рамках програми щодо зменшення ДТП на автошляхах. Очікується, що інвестор буде зобов'язаний підтримувати дороги в належному стані протягом 20 і більше років.

За словами Міністра, на першому етапі відновлять 6 доріг загальною довжиною 1 400 кілометрів. Серед них:

Харків-Дніпро-Запоріжжя (278 км)

Бориспіль-Полтава (294 км)

Херсон-Миколаїв (64 км)

Київ-Житомир-Рівне (306 км)

Ягодин-Ковель-Луцьк (145 км)

Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв (305 км)

Фото: Фото: Мінінфраструктури

"Ці дороги не будуть платними для громадян. За інфраструктуру сплачуватиме держава, але на виплат протягом 20-30 років. Якщо дорога не підтримуватиметься в належному стані, то платіж інвестору буде меншим. Він буде зменшуватися на суму штрафу, який передбачено в договорі", — заявляє Владислав Криклій.

Нагадаємо, раніше "Укравтодор" показав звіт за 2020 рік. Було побудовано й відремонтовано понад 4 000 км доріг. У 2021 році планується з'єднати Львівську і Луганську області єдиної магістраллю.

Раніше повідомлялося, що турецька компанія Dogus Insaat Ve Ticaret AS побудує міст у Кременчуці. Вони виграли тендер на 11 млрд гривень.