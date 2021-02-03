Статистика коронавірусу в Україні станом на 3 лютого: госпіталізовано 2 159 осіб
Найбільше нових випадків у Києві (330), Івано-Франківській (298), Харківській (230), Запорізькій (211) та Полтавській (192) областях.
За добу 2 лютого зафіксовано 3 285 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 156 дітей та 186 медпрацівників. Зазначимо, що в статистиці поки не враховані дані Хмельницької області, яка поки не представила відомості.
Також за минулу добу:
- госпіталізовані — 2 159 осіб;
- померли — 165;
- одужали — 10 101;
- проведено тестувань — 43 643 (методом ПЛР — 25 235, методом ІФА — 18 408).
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 227 164 особи, одужали — 1 045 473, померло — 23 089, проведено 6 299 699 ПЛР-тестів.
Найбільше нових випадків у Києві (330), Івано-Франківській (298), Харківській (230), Запорізькій (211) та Полтавській (192) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ — 129 164 випадки (із них 330 за останню добу);
- Вінницька область — 27 410 (192);
- Волинська область — 37 070 (94);
- Дніпропетровська область — 68 015 (122);
- Донецька область — 44 322 (102);
- Житомирська область — 44 711 (62);
- Закарпатська область — 32 091 (129);
- Запорізька область — 66 153 (211);
- Івано-Франківська область — 49 479 (298);
- Київська область — 69 609 (164);
- Кіровоградська область — 9 861 (40);
- Луганська область — 14 031 (61);
- Львівська область — 71 628 (182);
- Миколаївська область — 39 182 (65);
- Одеська область — 81 770 (177);
- Полтавська область — 43 487 (192);
- Рівненська область — 46 083 (101);
- Сумська область — 46 013 (74);
- Тернопільська область — 38 077 (120);
- Харківська область — 78 366 (230);
- Херсонська область — 20 789 (23);
- Хмельницька область — немає нових даних;
- Черкаська область — 45 985 (98);
- Чернівецька область — 45 965 (165);
- Чернігівська область — 33 933 (53).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
За даними ресурсу covid19.gov.ua, 1 лютого було проведено 24 879 ПЛР-тестувань, 19,7% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалися необробленими 1 494 зразки.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я найближчим часом винесе на розгляд Кабінету міністрів питання про впровадження в Україні адаптивного карантину. За оцінкою міністра Максима Степанова, зараз в країні немає жодної адміністративної одиниці, яка може знаходитися в "червоній" зоні.
Степанов заявив, що цього тижня будуть підписані нові контракти на поставку вакцини від коронавірусу.