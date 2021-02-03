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Статистика коронавірусу в Україні станом на 3 лютого: госпіталізовано 2 159 осіб

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люди в масках, сніг, вулиця
Фото: ТСН

Найбільше нових випадків у Києві (330), Івано-Франківській (298), Харківській (230), Запорізькій (211) та Полтавській (192) областях.

За добу 2 лютого зафіксовано 3 285 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 156 дітей та 186 медпрацівників. Зазначимо, що в статистиці поки не враховані дані Хмельницької області, яка поки не представила відомості.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовані — 2 159 осіб;
  • померли — 165;
  • одужали — 10 101;
  • проведено тестувань — 43 643 (методом ПЛР — 25 235, методом ІФА — 18 408).

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 227 164 особи, одужали — 1 045 473, померло — 23 089, проведено 6 299 699 ПЛР-тестів.

Найбільше нових випадків у Києві (330), Івано-Франківській (298), Харківській (230), Запорізькій (211) та Полтавській (192) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ — 129 164 випадки (із них 330 за останню добу);
  • Вінницька область — 27 410 (192);
  • Волинська область — 37 070 (94);
  • Дніпропетровська область — 68 015 (122);
  • Донецька область — 44 322 (102);
  • Житомирська область — 44 711 (62);
  • Закарпатська область — 32 091 (129);
  • Запорізька область — 66 153 (211);
  • Івано-Франківська область — 49 479 (298);
  • Київська область — 69 609 (164);
  • Кіровоградська область — 9 861 (40);
  • Луганська область — 14 031 (61);
  • Львівська область — 71 628 (182);
  • Миколаївська область — 39 182 (65);
  • Одеська область — 81 770 (177);
  • Полтавська область — 43 487 (192);
  • Рівненська область — 46 083 (101);
  • Сумська область — 46 013 (74);
  • Тернопільська область — 38 077 (120);
  • Харківська область — 78 366 (230);
  • Херсонська область — 20 789 (23);
  • Хмельницька область — немає нових даних;
  • Черкаська область — 45 985 (98);
  • Чернівецька область — 45 965 (165);
  • Чернігівська область — 33 933 (53).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

коронавірус 3 лютого, статистика

За даними ресурсу covid19.gov.ua, 1 лютого було проведено 24 879 ПЛР-тестувань, 19,7% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалися необробленими 1 494 зразки.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я найближчим часом винесе на розгляд Кабінету міністрів питання про впровадження в Україні адаптивного карантину. За оцінкою міністра Максима Степанова, зараз в країні немає жодної адміністративної одиниці, яка може знаходитися в "червоній" зоні.

Степанов заявив, що цього тижня будуть підписані нові контракти на поставку вакцини від коронавірусу.