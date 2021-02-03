Статистика коронавируса в Украине на 3 февраля: госпитализированы 2159 человек
Больше всего новых случаев в Киеве (330), Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях.
За сутки 2 февраля зафиксировано 3 285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 156 детей и 186 медработников. Отметим, что в статистике пока не учтены данные по Хмельницкой области, которая не представила сведения.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2 159 человек;
- умерли – 165;
- выздоровели – 10 101;
- проведено тестирований – 43 643 (методом ПЦР – 25 235, методом ИФА – 18 408).
За все время пандемии в Украине заболели 1 227 164 человека, выздоровели – 1 045 473, умерли – 23 089, проведено 6 299 699 ПЦР-тестов.
Больше всего новых случаев в Киеве (330), Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев — 129 164 случая (из них 330 за последние сутки);
- Винницкая область — 27 410 (192);
- Волынская область — 37 070 (94);
- Днепропетровская область — 68 015 (122);
- Донецкая область — 44 322 (102);
- Житомирская область — 44 711 (62);
- Закарпатская область — 32 091 (129);
- Запорожская область — 66 153 (211);
- Ивано-Франковская область — 49 479 (298);
- Киевская область — 69 609 (164);
- Кировоградская область — 9 861 (40);
- Луганская область — 14 031 (61);
- Львовская область — 71 628 (182);
- Николаевская область — 39 182 (65);
- Одесская область — 81 770 (177);
- Полтавская область — 43 487 (192);
- Ровенская область — 46 083 (101);
- Сумская область — 46 013 (74);
- Тернопольская область — 38 077 (120);
- Харьковская область — 78 366 (230);
- Херсонская область — 20 789 (23);
- Хмельницкая область — нет новых данных;
- Черкасская область — 45 985 (98);
- Черновицкая область — 45 965 (165);
- Черниговская область — 33 933 (53).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid19.gov.ua, 1 февраля было проведено 24 879 ПЦР-тестирований, 19,7% тестов оказались положительными. В лабораториях оставались необработанными 1 494 образца.
Напомним, Минздрав в ближайшее время вынесет на рассмотрение Кабинета министров вопрос о введении в Украине адаптивного карантина. По оценке министра Максима Степанова, сейчас в стране нет ни одной административной единицы, которая находилась бы в "красной" зоне.
Степанов заявил, что на этой неделе будут подписаны новые контракты на поставку вакцины от коронавируса.