Статистика коронавірусу в Україні станом на 4 лютого: 5 082 нових хворих

Найбільше нових випадків у Києві (342), Хмельницькій (429), Івано-Франківській (354), Львівській (308) та Харківській (299) областях.

За добу 3 лютого зафіксовано 5 082 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 258 дітей і 220 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 1 893 людини;

померли — 140;

одужали — 9 933 особи;

проведено тестувань — 42 112 (методом ПЛР — 25 076, методом ІФА — 17 036).

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 232 246 осіб, видужали — 1 055 406, померло — 23 229, проведено 6 324 775 ПЛР-тестів.

Найбільше нових випадків у Києві (342), Хмельницькій (429), Івано-Франківській (354), Львівській (308) та Харківській (299) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

Київ — 129 506 випадків (зокрема, 342 за останню добу);

Вінницька область — 27 645 (235);

Волинська область — 37 182 (112);

Дніпропетровська область — 68 238 (223);

Донецька область — 44 481 (159);

Житомирська область — 44 993 (282);

Закарпатська область — 32 390 (299);

Запорізька область — 66 406 (253);

Івано-Франківська область — 49 833 (354);

Київська область — 69 798 (189);

Кіровоградська область — 9 886 (25);

Луганська область — 14 114 (77);

Львівська область — 71 936 (308);

Миколаївська область — 39 279 (97);

Одеська область — 81 933 (163);

Полтавська область — 43 647 (160);

Рівненська область — 46 256 (173);

Сумська область — 46 146 (133);

Тернопільська область — 38 299 (222);

Харківська область — 78 665 (299);

Херсонська область — 20 844 (55);

Хмельницька область — 44 393 (429);

Черкаська область — 46 167 (182);

Чернівецька область — 46 142 (177);

Чернігівська область — 34 067 (134).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

За даними ресурсу covid19.gov.ua, 1 лютого було проведено 24 879 ПЛР-тестувань, 19,7% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалися необробленими 1 494 зразки.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я найближчим часом винесе на розгляд Кабінету міністрів питання про введення в Україні адаптивного карантину. За оцінкою міністра Максима Степанова, зараз у країні немає жодної адміністративної одиниці, яка може опинитися у "червоній" зоні.

Степанов заявив, що цього тижня будуть підписані нові контракти на поставку вакцини від коронавірусу.