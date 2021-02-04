RU
RU
Розділи
Матеріали
Україна

Статистика коронавірусу в Україні станом на 4 лютого: 5 082 нових хворих

74
коронавірус, Україна, статистика, 4 лютого, нові, хворі, фото, людина, сніг
Фото: ТСН

Найбільше нових випадків у Києві (342), Хмельницькій (429), Івано-Франківській (354), Львівській (308) та Харківській (299) областях.

За добу 3 лютого зафіксовано 5 082 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 258 дітей і 220 медпрацівників.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано — 1 893 людини;
  • померли — 140;
  • одужали — 9 933 особи;
  • проведено тестувань — 42 112 (методом ПЛР — 25 076, методом ІФА — 17 036).

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 232 246 осіб, видужали — 1 055 406, померло — 23 229, проведено 6 324 775 ПЛР-тестів.

Найбільше нових випадків у Києві (342), Хмельницькій (429), Івано-Франківській (354), Львівській (308) та Харківській (299) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ — 129 506 випадків (зокрема, 342 за останню добу);
  • Вінницька область — 27 645 (235);
  • Волинська область — 37 182 (112);
  • Дніпропетровська область — 68 238 (223);
  • Донецька область — 44 481 (159);
  • Житомирська область — 44 993 (282);
  • Закарпатська область — 32 390 (299);
  • Запорізька область — 66 406 (253);
  • Івано-Франківська область — 49 833 (354);
  • Київська область — 69 798 (189);
  • Кіровоградська область — 9 886 (25);
  • Луганська область — 14 114 (77);
  • Львівська область — 71 936 (308);
  • Миколаївська область — 39 279 (97);
  • Одеська область — 81 933 (163);
  • Полтавська область — 43 647 (160);
  • Рівненська область — 46 256 (173);
  • Сумська область — 46 146 (133);
  • Тернопільська область — 38 299 (222);
  • Харківська область — 78 665 (299);
  • Херсонська область — 20 844 (55);
  • Хмельницька область — 44 393 (429);
  • Черкаська область — 46 167 (182);
  • Чернівецька область — 46 142 (177);
  • Чернігівська область — 34 067 (134).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

коронавірус, Україна, статистика, 4 лютого

За даними ресурсу covid19.gov.ua, 1 лютого було проведено 24 879 ПЛР-тестувань, 19,7% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалися необробленими 1 494 зразки.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я найближчим часом винесе на розгляд Кабінету міністрів питання про введення в Україні адаптивного карантину. За оцінкою міністра Максима Степанова, зараз у країні немає жодної адміністративної одиниці, яка може опинитися у "червоній" зоні.

Степанов заявив, що цього тижня будуть підписані нові контракти на поставку вакцини від коронавірусу.