Статистика коронавируса в Украине на 4 февраля: 5082 новых заболевших
Больше всего новых случаев в Киеве (342), в Хмельницкой (429), Ивано-Франковской (354), Львовской (308) и Харьковской (299) областях.
За сутки 3 февраля зафиксировано 5 082 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 258 детей и 220 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1 893 человека;
- умерли – 140;
- выздоровели – 9 933 человека;
- проведено тестирований – 42 112 (методом ПЦР – 25 076, методом ИФА – 17 036).
За все время пандемии в Украине заболели 1 232 246 человек, выздоровели – 1 055 406, умерли – 23 229, проведено 6 324 775 ПЦР-тестов.
Больше всего новых случаев в Киеве (342), в Хмельницкой (429), Ивано-Франковской (354), Львовской (308) и Харьковской (299) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев — 129 506 случаев (в том числе 342 за последние сутки);
- Винницкая область — 27 645 (235);
- Волынская область — 37 182 (112);
- Днепропетровская область — 68 238 (223);
- Донецкая область — 44 481 (159);
- Житомирская область — 44 993 (282);
- Закарпатская область — 32 390 (299);
- Запорожская область — 66 406 (253);
- Ивано-Франковская область — 49 833 (354);
- Киевская область — 69 798 (189);
- Кировоградская область — 9 886 (25);
- Луганская область — 14 114 (77);
- Львовская область — 71 936 (308);
- Николаевская область — 39 279 (97);
- Одесская область — 81 933 (163);
- Полтавская область — 43 647 (160);
- Ровенская область — 46 256 (173);
- Сумская область — 46 146 (133);
- Тернопольская область — 38 299 (222);
- Харьковская область — 78 665 (299);
- Херсонская область — 20 844 (55);
- Хмельницкая область — 44 393 (429);
- Черкасская область — 46 167 (182);
- Черновицкая область — 46 142 (177);
- Черниговская область — 34 067 (134).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid19.gov.ua, 1 февраля было проведено 24 879 ПЦР-тестирований, 19,7% тестов оказались положительными. В лабораториях оставались необработанными 1 494 образца.
Напомним, Минздрав в ближайшее время вынесет на рассмотрение Кабинета министров вопрос о введении в Украине адаптивного карантина. По оценке министра Максима Степанова, сейчас в стране нет ни одной административной единицы, которая находилась бы в "красной" зоне.
Степанов заявил, что на этой неделе будут подписаны новые контракты на поставку вакцины от коронавируса.