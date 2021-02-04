Статистика коронавируса в Украине на 4 февраля: 5082 новых заболевших

Больше всего новых случаев в Киеве (342), в Хмельницкой (429), Ивано-Франковской (354), Львовской (308) и Харьковской (299) областях.

За сутки 3 февраля зафиксировано 5 082 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 258 детей и 220 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 1 893 человека;

умерли – 140;

выздоровели – 9 933 человека;

проведено тестирований – 42 112 (методом ПЦР – 25 076, методом ИФА – 17 036).

За все время пандемии в Украине заболели 1 232 246 человек, выздоровели – 1 055 406, умерли – 23 229, проведено 6 324 775 ПЦР-тестов.

Больше всего новых случаев в Киеве (342), в Хмельницкой (429), Ивано-Франковской (354), Львовской (308) и Харьковской (299) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев — 129 506 случаев (в том числе 342 за последние сутки);

Винницкая область — 27 645 (235);

Волынская область — 37 182 (112);

Днепропетровская область — 68 238 (223);

Донецкая область — 44 481 (159);

Житомирская область — 44 993 (282);

Закарпатская область — 32 390 (299);

Запорожская область — 66 406 (253);

Ивано-Франковская область — 49 833 (354);

Киевская область — 69 798 (189);

Кировоградская область — 9 886 (25);

Луганская область — 14 114 (77);

Львовская область — 71 936 (308);

Николаевская область — 39 279 (97);

Одесская область — 81 933 (163);

Полтавская область — 43 647 (160);

Ровенская область — 46 256 (173);

Сумская область — 46 146 (133);

Тернопольская область — 38 299 (222);

Харьковская область — 78 665 (299);

Херсонская область — 20 844 (55);

Хмельницкая область — 44 393 (429);

Черкасская область — 46 167 (182);

Черновицкая область — 46 142 (177);

Черниговская область — 34 067 (134).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, 1 февраля было проведено 24 879 ПЦР-тестирований, 19,7% тестов оказались положительными. В лабораториях оставались необработанными 1 494 образца.

Напомним, Минздрав в ближайшее время вынесет на рассмотрение Кабинета министров вопрос о введении в Украине адаптивного карантина. По оценке министра Максима Степанова, сейчас в стране нет ни одной административной единицы, которая находилась бы в "красной" зоне.

Степанов заявил, что на этой неделе будут подписаны новые контракты на поставку вакцины от коронавируса.