Стерненко оголосив про створення "чорного списку" журналістів, які працювали на каналах Козака

Одним з перших ініціативу Стерненка підтримав голова "Центру протидії корупції", член Громадської ради при Антикорупційному бюро України Віталій Шабунін.

Одеський націоналіст Сергій Стерненко, обвинувачений у вбивстві, і недавно відпущений на поруки народного депутата від фракції "Голос" Романа Лозинського, запропонував створити свого роду "розстрільний" список, у який повинні бути включені журналісти, які працювали на закритих телеканалах нардепа Тараса Козака.

"Друзі, після введення санкцій проти телеканалів Медведчука бродячі пропагандисти, які обслуговували окупантів на "ЗІК", "Ньюзван" і "112-му", можуть почати вдавати із себе порядних людей і піти в якесь нормальне медіа. Деякі з пропагандистів будуть приховувати факти своєї роботи на згаданих телеканалах", — зазначив одесит у себе у Facebook.

При цьому, за словами активіста, журналісти зазначених ЗМІ "свідомо працювали на агресора".

"Тому ми повинні не забувати про них. Є думка створити реєстр усіх, хто допомагав вести проти нас інформаційну війну, і поширити ці дані серед широкої громадськості, щоб пропагандистам було складніше знайти собі нову роботу", — заявив Стерненко.

Для втілення цього плану, за словами автора публікації, йому "потрібна група добровольців, які будуть збирати інформацію", а також люди, які "будуть окремо вносити її в таблицю".

"Інструктаж дам окремо. У цьому немає нічого протиправного, оскільки працювати ми будемо з відкритими даними, які пропагандисти самі публічно поширювали. Прошу писати в коментах або в приватні повідомлення, якщо є час і натхнення", — підсумував одесит.

За кілька годин пост Стерненка набрав 1,6 тис. реакцій, отримав близько 80 репостів, а також зібрав понад 130 коментарів від небайдужих підписників.

Одним з перших свій коментар залишив голова правління громадської організації "Центр протидії корупції", член Громадської ради при Антикорупційному бюро України Віталій Вікторович Шабунін.

"Крута ідея!", — написав Шабунін зі свого верифікованого акаунту, зібравши за годину більше сотні реакцій на свій коментар.

Нагадаємо: головний редактор пропагандистського телеканалу "Russia Today" Маргарита Симоньян уже запропонувала роботу співробітникам, котрі потрапили під санкції РНБО телеканалів ZiK, "112-Україна" і NewsOne.