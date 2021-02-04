Пропагандистка Симоньян предложила работу сотрудникам закрытых NewsOne, 112 Украина и Zik

Главред Russia Today указала адрес почты для резюме, добавив: "Мы будем вам рады".

Главный редактор пропагандистского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян предложила работу сотрудникам попавшим под санкции телеканалов ZiK, 112 и NewsOne. Об этом Симоньян написала на своей странице в Facebook.

"Предлагаю работу сотрудникам украинских телеканалов, только что закрытых демократом Зеленским", — заявила она.

Также Симоньян предлагает работу "всем журналистам, технарям, операторам и пр., кому остохренело работать против своей страны на разных помойках, кто готов работать честно на свое государство".

Напомним, президент Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против Медведчука и его каналов. Вещание телеканалов уже прекращено.

Пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель считает, что решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против Тараса Козака и ряда телеканалов принято в соответствии с законами Украины.

ОПЗЖ считает решение Зеленского о блокировании каналов "узурпацией власти и введением диктатуры".

Недавно Тарас Козак в эфире марафона трех заблокированных телеканалов, который ведется на платформе youtube, потребовал от президента Владимира Зеленского предоставить доказательства своего сотрудничества с террористами.