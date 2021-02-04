Пропагандистка Симоньян запропонувала роботу співробітникам закритих NewsOne, 112 Україна та Zik

Головред Russia Today вказала адресу пошти для резюме, додавши: "Ми будемо вам раді".

Головна редакторка пропагандистського телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян запропонувала роботу співробітникам, які потрапили під санкції телеканалів ZiK, 112 і NewsOne. Про це Симоньян написала на своїй сторінці у Facebook.

"Пропоную роботу співробітникам українських телеканалів, нещодавно закритих демократом Зеленським", — заявила вона.

Також Симоньян пропонує роботу "всім журналістам, технарям, операторам тощо, кому набридло працювати проти своєї країни на різних смітниках, хто готовий працювати чесно на свою державу".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти Медведчука та його каналів. Мовлення телеканалів вже припинено.

Прес-секретарка президента Зеленського Юлія Мендель вважає, що рішення Ради національної безпеки та оборони України про санкції проти Тараса Козака та низки телеканалів ухвалене відповідно до законів України.

ОПЗЖ вважає рішення Зеленського про блокування каналів "узурпацією влади і введенням диктатури".

Нещодавно Тарас Козак в ефірі марафону трьох заблокованих телеканалів, який ведеться на платформі Youtube, вимагав від президента Володимира Зеленського надати докази своєї співпраці з терористами.