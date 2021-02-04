Стерненко объявил о создании "черного списка" журналистов, работавших на каналах Козака

Одним из первых инициативу Стерненко поддержал глава "Центра противодействия коррупции", член Общественного совета при Антикоррупционном бюро Украины Виталий Шабунин.

Одесский националист Сергей Стерненко, обвиняемый в убийстве, и недавно отпущенный на поруки народного депутата от фракции "Голос" Романа Лозинского, предложил создать своего рода "расстрельный" список, в который должны быть включены журналисты, работавшие на закрытых телеканалах нардепа Тараса Козака.

"Друзья, после введения санкций против телеканалов Медведчука бродячие пропагандисты, которые обслуживали оккупантов на "ЗИК", "Ньюзван" и "112-м", могут начать строить из себя порядочных людей и пойти в какое-то нормальное медиа. Некоторые из пропагандистов будут скрывать факты своей работы на упомянутых телеканалах", – отметил одессит у себя в Facebook.

При этом, по словам активиста, журналисты указанных СМИ "сознательно работали на агрессора".

"Поэтому мы должны не забывать о них. Есть мысль создать реестр всех, кто помогал вести против нас информационную войну, и распространить эти данные среди широкой общественности, чтобы пропагандистам было сложнее найти себе новую работу", – заявил Стерненко.

Для воплощения этого плана, по словам автора публикации, ему "нужна группа добровольцев, которые будут собирать информацию", а также люди, которые "будут отдельно вносить ее в таблицу".

"Инструктаж дам отдельно. В этом нет ничего противоправного, поскольку работать мы будем с открытым данным, которые пропагандисты сами публично распространяли. Прошу писать в комментах или в личные сообщения, если есть время и вдохновение", – заключил одессит.

За пару часов пост Стерненко набрал 1,6 тыс. реакций, получил около 80 репостов, а также собрал более 130 комментариев от неравнодушных подписчиков.

Одним из первых свой комментарий оставил глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции", член Общественного совета при Антикоррупционном бюро Украины Виталий Викторович Шабунин.

"Крутая идея!", – написал Шабунин со своего верифицированного аккаунта, собрав за час более сотни реакций на свой комментарий.

Напомним, главный редактор пропагандистского телеканала "Russia Today" Маргарита Симоньян уже предложила работу сотрудникам попавших под санкции СНБО телеканалов ZiK, "112-Украина" и NewsOne.