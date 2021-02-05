Статистика коронавірусу в Україні на 5 лютого: до лікарні потрапили 1885 осіб

Найбільше нових випадків у Києві (321), Івано-Франківській (433), Львівській (406), Запорізькій (334) і Дніпропетровській (287) областях.

За добу 4 лютого зафіксовано 4 923 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. У тому числі, захворіли 230 дітей і 222 медпрацівники.

Також за минулу добу:

госпіталізовані — 1 885 осіб;

померли — 158;

одужали — 8 185 осіб;

проведено тестувань — 43 137 (методом ПЦР — 25 667, методом ІФА — 17 470).

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 237 169 осіб, одужали — 1 063 591, померло — 22 707, проведено 6 350 442 ПЦР-тести.

Найбільше нових випадків у Києві (321), Івано-Франківській (433), Львівській (406), Запорізькій (334) і Дніпропетровській (287) областях.

Кількість захворювань у регіонах:

Київ — 129 827 випадків (з них 321 за останню добу);

Вінницька область — 27 916 (271);

Волинська область — 37 309 (127);

Дніпропетровська область — 68 525 (287);

Донецька область — 44 627 (146);

Житомирська область — 45 155 (162);

Закарпатська область — 32 599 (209);

Запорізька область — 66 740 (334);

Івано-Франківська область — 50 266 (433);

Київська область — 70 070 (272);

Кіровоградська область — 9 911 (25);

Луганська область — 14 153 (39);

Львівська область — 72 342 (406);

Миколаївська область — 39 439 (160);

Одеська область — 82 090 (157);

Полтавська область — 43 820 (173);

Рівненська область — 46 419 (163);

Сумська область — 46 227 (81);

Тернопільська область — 38 473 (174);

Харківська область — 78 855 (190);

Херсонська область — 20 891 (47);

Хмельницька область — 44 628 (231);

Черкаська область — 46 311 (144);

Чернівецька область — 46 412 (270);

Чернігівська область — 34 168 (101).

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя немає.

За даними ресурсу covid19.gov.ua, 3 лютого було проведено 24 724 ПЦР-тестування, 21,6% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалися необробленим 1 365 зразків.

Нагадаємо: Міністерство охорони здоров'я найближчим часом винесе на розгляд Кабінету міністрів питання про введення в Україні адаптивного карантину. За оцінкою міністра Максима Степанова, наразі в країні немає жодної адміністративної одиниці, що може бути "червоною" зоною.

Імунітет від коронавірусної інфекції станом на січень поточного року мали 52% українців. Це випливає з аналізу результатів тестування на антитіла IgG, проведеного фахівцями лабораторії "Сінево".