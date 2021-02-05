Статистика коронавірусу в Україні на 5 лютого: до лікарні потрапили 1885 осіб
Найбільше нових випадків у Києві (321), Івано-Франківській (433), Львівській (406), Запорізькій (334) і Дніпропетровській (287) областях.
За добу 4 лютого зафіксовано 4 923 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. У тому числі, захворіли 230 дітей і 222 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовані — 1 885 осіб;
- померли — 158;
- одужали — 8 185 осіб;
- проведено тестувань — 43 137 (методом ПЦР — 25 667, методом ІФА — 17 470).
За весь час пандемії в Україні захворіли 1 237 169 осіб, одужали — 1 063 591, померло — 22 707, проведено 6 350 442 ПЦР-тести.
Найбільше нових випадків у Києві (321), Івано-Франківській (433), Львівській (406), Запорізькій (334) і Дніпропетровській (287) областях.
Кількість захворювань у регіонах:
- Київ — 129 827 випадків (з них 321 за останню добу);
- Вінницька область — 27 916 (271);
- Волинська область — 37 309 (127);
- Дніпропетровська область — 68 525 (287);
- Донецька область — 44 627 (146);
- Житомирська область — 45 155 (162);
- Закарпатська область — 32 599 (209);
- Запорізька область — 66 740 (334);
- Івано-Франківська область — 50 266 (433);
- Київська область — 70 070 (272);
- Кіровоградська область — 9 911 (25);
- Луганська область — 14 153 (39);
- Львівська область — 72 342 (406);
- Миколаївська область — 39 439 (160);
- Одеська область — 82 090 (157);
- Полтавська область — 43 820 (173);
- Рівненська область — 46 419 (163);
- Сумська область — 46 227 (81);
- Тернопільська область — 38 473 (174);
- Харківська область — 78 855 (190);
- Херсонська область — 20 891 (47);
- Хмельницька область — 44 628 (231);
- Черкаська область — 46 311 (144);
- Чернівецька область — 46 412 (270);
- Чернігівська область — 34 168 (101).
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя немає.
За даними ресурсу covid19.gov.ua, 3 лютого було проведено 24 724 ПЦР-тестування, 21,6% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалися необробленим 1 365 зразків.
Нагадаємо: Міністерство охорони здоров'я найближчим часом винесе на розгляд Кабінету міністрів питання про введення в Україні адаптивного карантину. За оцінкою міністра Максима Степанова, наразі в країні немає жодної адміністративної одиниці, що може бути "червоною" зоною.
Імунітет від коронавірусної інфекції станом на січень поточного року мали 52% українців. Це випливає з аналізу результатів тестування на антитіла IgG, проведеного фахівцями лабораторії "Сінево".