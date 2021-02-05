Статистика коронавируса в Украине на 5 февраля: в больницы попали 1885 человек

Больше всего новых случаев в Киеве (321), Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334) и Днепропетровской (287) областях.

За сутки 4 февраля зафиксированы 4 923 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 230 детей и 222 медработника.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 885 человек;

умерли – 158;

выздоровели – 8 185 человек;

проведено тестирований – 43 137 (методом ПЦР – 25 667, методом ИФА – 17 470).

За все время пандемии в Украине заболели 1 237 169 человек, выздоровели – 1 063 591, умерли – 22 707, проведено 6 350 442 ПЦР-теста.

Больше всего новых случаев в Киеве (321), Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334) и Днепропетровской (287) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев — 129 827 случаев (из них 321 за последние сутки);

Винницкая область — 27 916 (271);

Волынская область — 37 309 (127);

Днепропетровская область — 68 525 (287);

Донецкая область — 44 627 (146);

Житомирская область — 45 155 (162);

Закарпатская область — 32 599 (209);

Запорожская область — 66 740 (334);

Ивано-Франковская область — 50 266 (433);

Киевская область — 70 070 (272);

Кировоградская область — 9 911 (25);

Луганская область — 14 153 (39);

Львовская область — 72 342 (406);

Николаевская область — 39 439 (160);

Одесская область — 82 090 (157);

Полтавская область — 43 820 (173);

Ровенская область — 46 419 (163);

Сумская область — 46 227 (81);

Тернопольская область — 38 473(174);

Харьковская область — 78 855 (190);

Херсонская область — 20 891 (47);

Хмельницкая область — 44 628 (231);

Черкасская область — 46 311 (144);

Черновицкая область — 46 412 (270);

Черниговская область — 34 168 (101).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, 3 февраля было проведено 24 724 ПЦР-тестирования, 21,6% тестов оказались положительными. В лабораториях оставались необработанным 1 365 образцов.

Напомним, Минздрав в ближайшее время вынесет на рассмотрение Кабинета министров вопрос о введении в Украине адаптивного карантина. По оценке министра Максима Степанова, сейчас в стране нет ни одной административной единицы, которая находилась бы в "красной" зоне.

Иммунитет от коронавирусной инфекции по состоянию на январь текущего года имели 52% украинцев. Это следует из анализа результатов тестирования на антитела IgG, произведенного специалистами лаборатории "Синэво".