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Статистика коронавірусу в Україні на 6 лютого: 4 310 нових випадків зараження

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коронавірус, прц-тести, які захворіли на, померлі
Фото: aa.com.tr

У лікарні потрапили 1884 людини.

За минулу добу, 5 лютого, в Україні зафіксовано 4 310 нових випадків коронавирусной хвороби COVID-19. В тому числі, захворіли 220 дітей і 191 медпрацівник.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовані — 1884 людини;
  • померли — 129;
  • одужали — 7 158;
  • проведено тестувань — 41 410 (методом ПЛР — 25590, методом ІФА — 15820).

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 241 479 осіб, видужали — 1 070 749, померли — 23516, проведено 6 376 032 ПЛР-тестів.

Найбільше нових випадків зараження зареєстровано в Івано-Франківській (498), Дніпропетровській (306), Київській (295), Львівській (286) та Чернівецькій (258) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ — 129 827 випадків (з них 212 за останню добу);
  • Вінницька область — 28 163 (247);
  • Волинська область — 37 408 (99);
  • Дніпропетровська область — 68 831 (306);
  • Донецька область — 44 752 (125);
  • Житомирська область — 45 279 (124);
  • Закарпатська область — 32 820 (221);
  • Запорізька область — 66 967 (227);
  • Івано-Франківська область — 50 764 (498);
  • Київська область — 70 365 (295);
  • Кіровоградська область — 9 954 (43);
  • Луганська область — 14 207 (54);
  • Львівська область — 72 628 (286);
  • Миколаївська область — 39 521 (82);
  • Одеська область — 82 266 (176);
  • Полтавська область — 43 931 (111);
  • Рівненська область — 46 530 (111);
  • Сумська область — 46 324 (97);
  • Тернопільська область — 38 593 (120);
  • Харківська область — 79 080 (225);
  • Херсонська область — 20 958 (67);
  • Хмельницька область — 44 756 (132);
  • Черкаська область — 46 422 (111);
  • Чернівецька область — 46 670 (258);
  • Чернігівська область — 34 251 (83).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

За даними ресурсу covid19.gov.ua, 4 лютого було проведено 25 667 ПЛР-тестування, 20,37% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалися необробленим 5 419 зразків.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я найближчим часом винесе на розгляд Кабінету міністрів питання про введення в Україні адаптивного карантину. За оцінкою міністра Максима Степанова, зараз в країні немає жодної адміністративної одиниці, що може бути надана в "червоній" зоні.

Імунітет від коронавирусной інфекції станом на січень поточного року мали 52% українців. Це випливає з аналізу результатів тестування на антитіла IgG, виробленого фахівцями лабораторії "Синево".