Статистика коронавірусу в Україні на 6 лютого: 4 310 нових випадків зараження

У лікарні потрапили 1884 людини.

За минулу добу, 5 лютого, в Україні зафіксовано 4 310 нових випадків коронавирусной хвороби COVID-19. В тому числі, захворіли 220 дітей і 191 медпрацівник.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовані — 1884 людини;

померли — 129;

одужали — 7 158;

проведено тестувань — 41 410 (методом ПЛР — 25590, методом ІФА — 15820).

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 241 479 осіб, видужали — 1 070 749, померли — 23516, проведено 6 376 032 ПЛР-тестів.

Найбільше нових випадків зараження зареєстровано в Івано-Франківській (498), Дніпропетровській (306), Київській (295), Львівській (286) та Чернівецькій (258) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

Київ — 129 827 випадків (з них 212 за останню добу);

Вінницька область — 28 163 (247);

Волинська область — 37 408 (99);

Дніпропетровська область — 68 831 (306);

Донецька область — 44 752 (125);

Житомирська область — 45 279 (124);

Закарпатська область — 32 820 (221);

Запорізька область — 66 967 (227);

Івано-Франківська область — 50 764 (498);

Київська область — 70 365 (295);

Кіровоградська область — 9 954 (43);

Луганська область — 14 207 (54);

Львівська область — 72 628 (286);

Миколаївська область — 39 521 (82);

Одеська область — 82 266 (176);

Полтавська область — 43 931 (111);

Рівненська область — 46 530 (111);

Сумська область — 46 324 (97);

Тернопільська область — 38 593 (120);

Харківська область — 79 080 (225);

Херсонська область — 20 958 (67);

Хмельницька область — 44 756 (132);

Черкаська область — 46 422 (111);

Чернівецька область — 46 670 (258);

Чернігівська область — 34 251 (83).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

За даними ресурсу covid19.gov.ua, 4 лютого було проведено 25 667 ПЛР-тестування, 20,37% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалися необробленим 5 419 зразків.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я найближчим часом винесе на розгляд Кабінету міністрів питання про введення в Україні адаптивного карантину. За оцінкою міністра Максима Степанова, зараз в країні немає жодної адміністративної одиниці, що може бути надана в "червоній" зоні.

Імунітет від коронавирусной інфекції станом на січень поточного року мали 52% українців. Це випливає з аналізу результатів тестування на антитіла IgG, виробленого фахівцями лабораторії "Синево".