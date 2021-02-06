Статистика коронавируса в Украине на 6 февраля: 4 310 новых случаев заражения
В больницы попали 1884 человека.
За прошедшие сутки, 5 февраля, в Украине зафиксированы 4 310 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 220 детей и 191 медработник.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1884 человека;
- умерли – 129;
- выздоровели – 7 158;
- проведено тестирований – 41 410 (методом ПЦР – 25590, методом ИФА – 15820).
За все время пандемии в Украине заболели 1 241 479 человек, выздоровели – 1 070 749, умерли – 23 516, проведено 6 376 032 ПЦР-теста.
Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев — 129 827 случаев (из них 212 за последние сутки);
- Винницкая область — 28 163 (247);
- Волынская область — 37 408 (99 );
- Днепропетровская область — 68 831 (306);
- Донецкая область — 44 752 (125);
- Житомирская область — 45 279 (124);
- Закарпатская область — 32 820 (221);
- Запорожская область — 66 967 (227);
- Ивано-Франковская область — 50 764 (498);
- Киевская область — 70 365 (295);
- Кировоградская область — 9 954 (43);
- Луганская область — 14 207 (54);
- Львовская область — 72 628 (286);
- Николаевская область — 39 521 (82);
- Одесская область — 82 266 (176);
- Полтавская область — 43 931 (111);
- Ровенская область — 46 530 (111);
- Сумская область — 46 324 (97);
- Тернопольская область — 38 593 (120);
- Харьковская область — 79 080 (225);
- Херсонская область — 20 958 (67);
- Хмельницкая область — 44 756 (132);
- Черкасская область — 46 422 (111);
- Черновицкая область — 46 670 (258);
- Черниговская область — 34 251 (83).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid19.gov.ua, 4 февраля было проведено 25 667 ПЦР-тестирования, 20,37% тестов оказались положительными. В лабораториях оставались необработанным 5 419 образцов.
Напомним, Минздрав в ближайшее время вынесет на рассмотрение Кабинета министров вопрос о введении в Украине адаптивного карантина. По оценке министра Максима Степанова, сейчас в стране нет ни одной административной единицы, которая находилась бы в "красной" зоне.
Иммунитет от коронавирусной инфекции по состоянию на январь текущего года имели 52% украинцев. Это следует из анализа результатов тестирования на антитела IgG, произведенного специалистами лаборатории "Синэво".