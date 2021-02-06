Статистика коронавируса в Украине на 6 февраля: 4 310 новых случаев заражения

В больницы попали 1884 человека.

За прошедшие сутки, 5 февраля, в Украине зафиксированы 4 310 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 220 детей и 191 медработник.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1884 человека;

умерли – 129;

выздоровели – 7 158;

проведено тестирований – 41 410 (методом ПЦР – 25590, методом ИФА – 15820).

За все время пандемии в Украине заболели 1 241 479 человек, выздоровели – 1 070 749, умерли – 23 516, проведено 6 376 032 ПЦР-теста.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев — 129 827 случаев (из них 212 за последние сутки);

Винницкая область — 28 163 (247);

Волынская область — 37 408 (99 );

Днепропетровская область — 68 831 (306);

Донецкая область — 44 752 (125);

Житомирская область — 45 279 (124);

Закарпатская область — 32 820 (221);

Запорожская область — 66 967 (227);

Ивано-Франковская область — 50 764 (498);

Киевская область — 70 365 (295);

Кировоградская область — 9 954 (43);

Луганская область — 14 207 (54);

Львовская область — 72 628 (286);

Николаевская область — 39 521 (82);

Одесская область — 82 266 (176);

Полтавская область — 43 931 (111);

Ровенская область — 46 530 (111);

Сумская область — 46 324 (97);

Тернопольская область — 38 593 (120);

Харьковская область — 79 080 (225);

Херсонская область — 20 958 (67);

Хмельницкая область — 44 756 (132);

Черкасская область — 46 422 (111);

Черновицкая область — 46 670 (258);

Черниговская область — 34 251 (83).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, 4 февраля было проведено 25 667 ПЦР-тестирования, 20,37% тестов оказались положительными. В лабораториях оставались необработанным 5 419 образцов.

Напомним, Минздрав в ближайшее время вынесет на рассмотрение Кабинета министров вопрос о введении в Украине адаптивного карантина. По оценке министра Максима Степанова, сейчас в стране нет ни одной административной единицы, которая находилась бы в "красной" зоне.

Иммунитет от коронавирусной инфекции по состоянию на январь текущего года имели 52% украинцев. Это следует из анализа результатов тестирования на антитела IgG, произведенного специалистами лаборатории "Синэво".