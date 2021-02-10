Ракетні есмінці США "Портер" та "Дональд Кук" покинули акваторію Чорного моря

Кораблі успішно вийшли через Босфор після 17 днів спільних операцій із союзниками та партнерами.

Посольство США в Україні, а також Військово-морські сили Сполучених Штатів корпусу "Європа-Африка" (підрозділ 6-го флоту ВМС США) повідомили про вихід американських військових кораблів з акваторії Чорного моря.

"Есмінці ВМС США "Портер" та "Дональд Кук" вийшли з Чорного моря після 17 днів спільних операцій там разом із союзниками і партнерами по НАТО", — повідомили у Twitter-акаунті посольства в середу, 10 лютого. Партнерами в публікації консульства за допомогою прапорців позначені: Україна, Румунія, Грузія і Туреччина.

У публікації ВМС США аналогічний текст, з тією лише різницею, що перераховані відомства (ВМС і НАТО) в ній позначені гіперпосиланнями. Також до обох постів прикріплені фотографії самих кораблів:

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Нагадаємо: озброєний крилатими ракетами есмінець ВМС США "Портер" (USS Porter) зайшов у Чорне море ввечері в четвер, 28 січня. Як повідомили тоді в американських збройних силах, бойовий корабель прибув "для проведення регулярних операцій з організації безпеки на морі, а також навчань із союзниками та партнерами в регіоні".

У Чорному морі есмінець "Портер" приєднається до прибулого раніше (23-24 січня) есмінця США з керованими ракетами USS Donald Cook, і американського військового танкера дозаправки USNS Laramie.

Як ми вже повідомляли, 1-го лютого, через кілька днів після початку спільних навчань, біля есмінця "Дональд Кук" здійснив розвідувальний політ російський літак-розвідник Су-24. На опублікованому американськими військовими відео літак проходить на малій висоті паралельно курсу корабля на невеликій відстані від нього.