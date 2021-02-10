Ракетные эсминцы США "Портер" и "Дональд Кук" покинули акваторию Черного моря

Корабли успешно вышли через Босфор после 17 дней совместных операций с союзниками и партнерами.

Посольство США в Украине, а также Военно-морские силы Соединенных Штатов корпуса "Европа-Африка" (подразделение 6-го флота ВМС США) сообщили о выходе американских военных кораблей из акватории Черного моря.

"Эсминцы ВМС США "Портер" и "Дональд Кук" вышли из Черного моря после 17 дней совместных операций там вместе с союзниками и партнерами по НАТО", – сообщили в Twitter-аккаунте посольства в среду, 10 февраля. В качестве партнеров в публикации консульства при помощи флажков отмечены: Украина, Румыния, Грузия и Турция.

У публикации ВМС США аналогичный текст, с той лишь разницей, что перечисленные ведомства (ВМС и НАТО) в ней отмечены гиперссылками. Также к обеим постам прикреплены фотографии самих кораблей:

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Напомним, вооруженный крылатыми ракетами эсминец ВМС США "Портер" (USS Porter) зашел в Черное море вечером в четверг, 28 января. Как сообщили тогда в американских вооруженных силах, боевой корабль прибыл "для проведения регулярных операций по обеспечению безопасности на море, а также учений с союзниками и партнерами в регионе".

В Черном море эсминец "Портер" присоединится прибывшим ранее (23-24 января) эсминцу США с управляемыми ракетами USS Donald Cook, и американскому военному танкеру дозаправки USNS Laramie.

Как мы уже сообщали, 1-го февраля, спустя несколько дней после начала совместных учений, возле эсминца "Дональд Кук" совершил разведывательный полет российский самолет-разведчик Су-24. На опубликованном американскими военными видео самолет проходит на малой высоте параллельно курсу корабля на небольшом удалении от него.