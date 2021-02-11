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Статистика коронавірусу в Україні станом на 11 лютого: за останню добу 5 039 нових випадків захворювання

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коронавірус, статистика коронавируса, прц-тести, захворіли, то одужаю
Фото: Українська правда

У лікарні доставили 1 784 людини.

За минулу добу 10 лютого в Україні зафіксовано 5 039 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема захворіли 277 дітей і 281 медичний працівник.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Коронавірус_інфо" та системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

За минулу добу:

  • Госпіталізовано — 1 784 людини;
  • Померло — 124 людини;
  • Видужали — 6 568 осіб;
  • Проведено тестувань 43 126 (ІФА — 16 387, ПЛР-тестів — 26 739).

Усього за час пандемії в Україні:

  • захворіло — 1 258 094 людини;
  • одужали — 1 098 944 людини;
  • летальних випадків — 24 058 осіб;
  • проведено ПЛР-тестів — 6 474 315.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській (367) областях та в Києві (335).

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ — 131 199 (+335);
  • Вінницька область — 29 180 (+392);
  • Волинська область — 37 795 (+125);
  • Дніпропетровська область — 69 682 (+306);
  • Донецька область — 45 281 (+156);
  • Житомирська область — 46 037 (+367);
  • Закарпатська область — 34 004 (+368);
  • Запорізька область — 67 672 (+182);
  • Івано-Франківська область — 53 033 (+482);
  • Київська область — 71 037 (+159);
  • Кіровоградська область — 10 064 (+37);
  • Луганська область — 14 382 (+43);
  • Львівська область — 73 482 (+319);
  • Миколаївська область — 39 931 (+83);
  • Одеська область — 82 899 (+155);
  • Полтавська область — 44 330 (+126);
  • Рівненська область — 46 976 (+139);
  • Сумська область — 46 688 (+102);
  • Тернопільська область — 39 093 (+153);
  • Харківська область — 79 823 (+232);
  • Херсонська область — 21 171 (+42);
  • Хмельницька область — 45 279 (+235);
  • Черкаська область — 46 882 (+129);
  • Чернівецька область — 47 674 (+291);
  • Чернігівська область — 34 500 (+81).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

коронавірус, статистика коронавируса, прц-тести, захворіли, то одужаю

За даними ресурсу covid19.gov.ua, 9 лютого було проведено 27 795 ПЛР-тестувань, 18,38% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалися необробленим 5 614 зразки.

Нагадаємо, Pfizer незабаром надасть документи для реєстрації в Україні своєї вакцини від коронавірусу.

Уже в лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини виробництва Pfizer/BioNTech, і першими щеплення отримають співробітники лікарень, в яких надають допомогу пацієнтам із коронавірусом. Про це 30 січня повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

В Ізраїлі заявили, що ефективність вакцини Pfizer нижча, ніж заявила компанія-розробник.