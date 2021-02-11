Статистика коронавірусу в Україні станом на 11 лютого: за останню добу 5 039 нових випадків захворювання

У лікарні доставили 1 784 людини.

За минулу добу 10 лютого в Україні зафіксовано 5 039 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема захворіли 277 дітей і 281 медичний працівник.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Коронавірус_інфо" та системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

За минулу добу:

Госпіталізовано — 1 784 людини;

Померло — 124 людини;

Видужали — 6 568 осіб;

Проведено тестувань 43 126 (ІФА — 16 387, ПЛР-тестів — 26 739).

Усього за час пандемії в Україні:

захворіло — 1 258 094 людини;

одужали — 1 098 944 людини;

летальних випадків — 24 058 осіб;

проведено ПЛР-тестів — 6 474 315.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській (367) областях та в Києві (335).

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ — 131 199 (+335);

Вінницька область — 29 180 (+392);

Волинська область — 37 795 (+125);

Дніпропетровська область — 69 682 (+306);

Донецька область — 45 281 (+156);

Житомирська область — 46 037 (+367);

Закарпатська область — 34 004 (+368);

Запорізька область — 67 672 (+182);

Івано-Франківська область — 53 033 (+482);

Київська область — 71 037 (+159);

Кіровоградська область — 10 064 (+37);

Луганська область — 14 382 (+43);

Львівська область — 73 482 (+319);

Миколаївська область — 39 931 (+83);

Одеська область — 82 899 (+155);

Полтавська область — 44 330 (+126);

Рівненська область — 46 976 (+139);

Сумська область — 46 688 (+102);

Тернопільська область — 39 093 (+153);

Харківська область — 79 823 (+232);

Херсонська область — 21 171 (+42);

Хмельницька область — 45 279 (+235);

Черкаська область — 46 882 (+129);

Чернівецька область — 47 674 (+291);

Чернігівська область — 34 500 (+81).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

За даними ресурсу covid19.gov.ua, 9 лютого було проведено 27 795 ПЛР-тестувань, 18,38% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалися необробленим 5 614 зразки.

Нагадаємо, Pfizer незабаром надасть документи для реєстрації в Україні своєї вакцини від коронавірусу.

Уже в лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини виробництва Pfizer/BioNTech, і першими щеплення отримають співробітники лікарень, в яких надають допомогу пацієнтам із коронавірусом. Про це 30 січня повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

В Ізраїлі заявили, що ефективність вакцини Pfizer нижча, ніж заявила компанія-розробник.