Статистика коронавірусу в Україні станом на 11 лютого: за останню добу 5 039 нових випадків захворювання
У лікарні доставили 1 784 людини.
За минулу добу 10 лютого в Україні зафіксовано 5 039 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема захворіли 277 дітей і 281 медичний працівник.
Про це повідомляється в Telegram-каналі "Коронавірус_інфо" та системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
За минулу добу:
- Госпіталізовано — 1 784 людини;
- Померло — 124 людини;
- Видужали — 6 568 осіб;
- Проведено тестувань 43 126 (ІФА — 16 387, ПЛР-тестів — 26 739).
Усього за час пандемії в Україні:
- захворіло — 1 258 094 людини;
- одужали — 1 098 944 людини;
- летальних випадків — 24 058 осіб;
- проведено ПЛР-тестів — 6 474 315.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській (367) областях та в Києві (335).
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ — 131 199 (+335);
- Вінницька область — 29 180 (+392);
- Волинська область — 37 795 (+125);
- Дніпропетровська область — 69 682 (+306);
- Донецька область — 45 281 (+156);
- Житомирська область — 46 037 (+367);
- Закарпатська область — 34 004 (+368);
- Запорізька область — 67 672 (+182);
- Івано-Франківська область — 53 033 (+482);
- Київська область — 71 037 (+159);
- Кіровоградська область — 10 064 (+37);
- Луганська область — 14 382 (+43);
- Львівська область — 73 482 (+319);
- Миколаївська область — 39 931 (+83);
- Одеська область — 82 899 (+155);
- Полтавська область — 44 330 (+126);
- Рівненська область — 46 976 (+139);
- Сумська область — 46 688 (+102);
- Тернопільська область — 39 093 (+153);
- Харківська область — 79 823 (+232);
- Херсонська область — 21 171 (+42);
- Хмельницька область — 45 279 (+235);
- Черкаська область — 46 882 (+129);
- Чернівецька область — 47 674 (+291);
- Чернігівська область — 34 500 (+81).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
За даними ресурсу covid19.gov.ua, 9 лютого було проведено 27 795 ПЛР-тестувань, 18,38% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалися необробленим 5 614 зразки.
Нагадаємо, Pfizer незабаром надасть документи для реєстрації в Україні своєї вакцини від коронавірусу.
Уже в лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини виробництва Pfizer/BioNTech, і першими щеплення отримають співробітники лікарень, в яких надають допомогу пацієнтам із коронавірусом. Про це 30 січня повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
В Ізраїлі заявили, що ефективність вакцини Pfizer нижча, ніж заявила компанія-розробник.