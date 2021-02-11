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Статистика коронавируса в Украине на 11 февраля: 5 039 новых случаев заболевания

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коронавирус, статистика коронавируса, прц-тесты, заболели, выздоровили
Фото: Украинская правда

В больницы доставили 1 784 человека.

За минувшие сутки 10 февраля в Украине зафиксировано 5 039 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19. В том числе заболели 277 детей и 281 медицинский работник.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Коронавирус_инфо" и системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса.

За минувшие сутки:

  • Госпитализировано – 1 784 человека;
  • Умерло – 124 человека;
  • Выздоровело – 6 568 человек.
  • Проведено тестирований: 43 126 (ИФА – 16 387, ПЦР-тестов – 26 739).

Всего за время пандемии в Украине:

  • заболело – 1 258 094 человека;
  • выздоровели – 1 098 944 человека;
  • летальных исходов – 24 058 человек
  • проведено ПЦР-тестов – 6 474 315;

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской (367) областях и в Киеве (335).

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев – 131 199 (+335);
  • Винницкая область – 29 180 (+392);
  • Волынская область – 37 795 (+125);
  • Днепропетровская область – 69 682 (+306);
  • Донецкая область – 45 281 (+156);
  • Житомирская область – 46 037 (+367);
  • Закарпатская область – 34 004 (+368);
  • Запорожская область – 67 672 (+182);
  • Ивано-Франковская область – 53 033 (+482);
  • Киевская область – 71 037 (+159);
  • Кировоградская область – 10 064 (+37);
  • Луганская область – 14 382 (+43);
  • Львовская область – 73 482 (+319);
  • Николаевская область – 39 931 (+83);
  • Одесская область – 82 899 (+155);
  • Полтавская область – 44 330 (+126);
  • Ровенская область – 46 976 (+139);
  • Сумская область – 46 688 (+102);
  • Тернопольская область – 39 093 (+153);
  • Харьковская область – 79 823 (+232);
  • Херсонская область – 21 171 (+42);
  • Хмельницкая область – 45 279 (+235);
  • Черкасская область – 46 882 (+129);
  • Черновицкая область – 47 674 (+291);
  • Черниговская область – 34 500 (+81).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

коронавирус, статистика коронавируса, прц-тесты, заболели, выздоровили

По данным ресурса covid19.gov.ua, 9 февраля было проведено 27 795 ПЦР-тестирований, 18,38% тестов оказались положительными. В лабораториях оставались необработанным 5 614 образцов.

Напомним, Pfizer вскоре предоставит документы для регистрации в Украине своей вакцины от коронавируса.

Уже в феврале Украина получит 117 тысяч доз вакцины производства Pfizer/BioNTech, и первыми прививки получат сотрудники больниц, в которых оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Об этом 30 января сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

В Израиле заявили, что эффективность вакцины Pfizer ниже, чем заявила компания-разработчик.