Статистика коронавируса в Украине на 11 февраля: 5 039 новых случаев заболевания
В больницы доставили 1 784 человека.
За минувшие сутки 10 февраля в Украине зафиксировано 5 039 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19. В том числе заболели 277 детей и 281 медицинский работник.
Об этом сообщается в Telegram-канале "Коронавирус_инфо" и системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса.
За минувшие сутки:
- Госпитализировано – 1 784 человека;
- Умерло – 124 человека;
- Выздоровело – 6 568 человек.
- Проведено тестирований: 43 126 (ИФА – 16 387, ПЦР-тестов – 26 739).
Всего за время пандемии в Украине:
- заболело – 1 258 094 человека;
- выздоровели – 1 098 944 человека;
- летальных исходов – 24 058 человек
- проведено ПЦР-тестов – 6 474 315;
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской (367) областях и в Киеве (335).
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев – 131 199 (+335);
- Винницкая область – 29 180 (+392);
- Волынская область – 37 795 (+125);
- Днепропетровская область – 69 682 (+306);
- Донецкая область – 45 281 (+156);
- Житомирская область – 46 037 (+367);
- Закарпатская область – 34 004 (+368);
- Запорожская область – 67 672 (+182);
- Ивано-Франковская область – 53 033 (+482);
- Киевская область – 71 037 (+159);
- Кировоградская область – 10 064 (+37);
- Луганская область – 14 382 (+43);
- Львовская область – 73 482 (+319);
- Николаевская область – 39 931 (+83);
- Одесская область – 82 899 (+155);
- Полтавская область – 44 330 (+126);
- Ровенская область – 46 976 (+139);
- Сумская область – 46 688 (+102);
- Тернопольская область – 39 093 (+153);
- Харьковская область – 79 823 (+232);
- Херсонская область – 21 171 (+42);
- Хмельницкая область – 45 279 (+235);
- Черкасская область – 46 882 (+129);
- Черновицкая область – 47 674 (+291);
- Черниговская область – 34 500 (+81).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid19.gov.ua, 9 февраля было проведено 27 795 ПЦР-тестирований, 18,38% тестов оказались положительными. В лабораториях оставались необработанным 5 614 образцов.
Напомним, Pfizer вскоре предоставит документы для регистрации в Украине своей вакцины от коронавируса.
Уже в феврале Украина получит 117 тысяч доз вакцины производства Pfizer/BioNTech, и первыми прививки получат сотрудники больниц, в которых оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Об этом 30 января сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
В Израиле заявили, что эффективность вакцины Pfizer ниже, чем заявила компания-разработчик.