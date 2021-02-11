У Рівному для боротьби з наслідками снігопаду залучили військовий "БТР" (відео)

Бронетранспортер допомагав буксирувати застряглі тролейбус і вантажівки, які через заметіль перекрили дорогу.

У Рівному для боротьби з наслідками триваючої негоди залучили військовий транспорт, у тому числі — КрАЗи та БТР. Про це повідомляє видання Радіо ТРЕК.

Представник Нацгвардії Аліна Новікова розповіла журналістам про те, що силовики відгукнулися на заклик мера міста Олександра Третяка допомогти водіям у складній ситуації.

"На вулицях міста вже третю добу працюють два КрАЗи. Вони мають важку підйомність і можуть витягувати зі снігових заметів великі вантажівки", — розповіла Новікова.

Про те, що для допомоги застряглим водіям у Рівному залучили важку броньовану техніку, написали і на сайті обласної Нацполіції. Правоохоронці повідомили, що 11 лютого по вулицях міста їздив "БТР-80", який буксирував тролейбус і кілька вантажівок, які через занесення перекрили проїжджу частину.

Спершу на місце НП приїжджають патрульні або поліцейські, а вже потім, за необхідності, викликається бронетранспортер.

Начальник управління превентивної діяльності обласної Нацполіції повідомив, що раніше вони подібного не практикували, проте "суворі погодні умови диктують свої правила".

Відео однієї з таких "евакуацій за допомогою БТР" поділилися в місцевому пабліку в Instagram. Бронетранспортер тягнув тролейбус по вулиці Степана Бандери.

[ + – ] "БТР" у Рівному евакуює тролейбус

Нагадаємо: українців попередили про подальше погіршення погодних умов по всій території країни. Зокрема, у Києві сильні снігопади очікують і 12-13 лютого.