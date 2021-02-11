В Ровно для борьбы с последствиями снегопада задействовали военный "БТР" (видео)

Бронетранспортер помогал буксировать застрявшие троллейбус и грузовики, который из-за заноса перекрыли дорогу.

В Ровно для борьбы с последствиями продолжающейся непогоды задействовали военный транспорт, в том числе — КрАЗы и БТР. Об этом сообщает издание Радио ТРЕК.

Представитель Нацгвардии Алина Новикова рассказала журналистам о том, что силовики отозвались на призыв мэра города Александра Третьяка помочь водителям в сложной ситуации.

"На улицах города уже третьи сутки работают два КрАЗы. Они имеют тяжелую подъемность и могут извлекать из снежных заносов большие грузовики", — рассказала Новикова.

О том, что для помощи застрявшим водителям в Ровно задействовали тяжелую бронированную технику написали и на сайте областной Нацполиции. Правоохранители сообщили, что 11 февраля по улицах города ездил "БТР-80", который буксировал троллейбус и несколько грузовиков, которые из-за заноса перекрыли проезжую часть.

Сперва на место ЧП приезжают патрульные или полицейские, а уже потом, при необходимости, вызывается бронетранспортер.

Начальник управления превентивной деятельности областного Нацпола сообщил, что ранее они подобного не практиковали, однако "суровые погодные условия диктуют свои правила".

Видео одной из таких "эвакуаций при помощи БТР" поделились в местном паблике в Instagram. Бронетранспортер тащил троллейбус по улице Степана Бандеры.

[ + – ] "БТР" в Ровно эвакуирует троллейбус

Напомним, украинцев предупредили о дальнейшем ухудшении погодных условий по всей территории страны. В частности, в Киеве сильные снегопады ожидают и 12-13 февраля.