Використовували тему вакцинації. Хакери створили підроблений сайт МОЗ для злому комп'ютерів

Зловмисники розмістили інформацію про початок із 25 січня обов'язкової вакцинації від коронавірусу та пропозицію завантажити заражений файл із подробицями про щеплення.

Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБОУ зафіксував зростання фішингових атак. Шахраї використовують тему вакцинації від коронавірусу для атак. Про це повідомляє прес-служба РНБОУ.

Повідомляється, що під час атаки була створена сторінка, яка схожа на сайт МОЗ і має схоже доменне ім'я.

На сторінці зловмисники розмістили інформацію про початок із 25 січня обов'язкової вакцинації від коронавірусу та пропозицію завантажити заражений файл із подробицями про щеплення. У файлі був скрипт, який забезпечує віддалене управління зараженим комп'ютером.

"Національний координаційний центр кібербезпеки спільно зі CSIRT-NBU та CERT-UA проаналізував усі етапи розвитку атаки і заблокував фішингові домени. У рамках реагування здійснюється інформування організацій, на які була спрямована атака", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, хакери з України обікрали американські та європейські банки на 2,5 млрд доларів. Про це повідомив Офіс генпрокурора. Їх вдалося викрити під час міжнародної спецоперації за участю Євроюсту, Європолу, а також правоохоронців США та Німеччини. Вони діяли на території Харкова та Харківської області з 2014 року.

Сайт Національної поліції піддався хакерській атаці, на сторінках декількох обласних управлінь хакери розмістили фейкове повідомлення. Крім того, хакери зламали сайт Миколаївської ОДА та розмістили на ньому прапор бойовиків.