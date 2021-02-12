Использовали тему вакцинации. Хакеры создали поддельный сайт Минздрава для взлома компьютеров

Злоумышленники разместили информацию о начале с 25 января обязательной вакцинации от коронавируса и предложение загрузить зараженный файл с подробностями о прививках.

Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО зафиксировал рост фишинговых атак. Мошенники используют тему вакцинации от коронавируса для атак. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Сообщается, что во время атаки была создана страница, которая похожа на сайт Минздрава и имеет похожее доменное имя.

На странице злоумышленники разместили информацию о начале с 25 января обязательной вакцинации от коронавируса и предложение загрузить зараженный файл с подробностями о прививках. В файле был скрипт, обеспечивающий удаленное управление зараженным компьютером.

"Национальный координационный центр кибербезопасности совместно с CSIRT-NBU и CERT-UA проанализировал все этапы развития атаки и заблокировал фишинговые домены. В рамках реагирования осуществляется информирование организаций, на которые было направлена атаку", — сказано в сообщении.

Напомним, хакеры из Украины обокрали американские и европейские банки на 2,5 млрд долларов. Об этом сообщил Офис генпрокурора. Их удалось разоблачить в ходе международной спецоперации при участии Евроюста, Европола, а также правоохранителей США и Германии. Они действовали на территории Харькова и Харьковской области с 2014 года.

Сайт Национальной полиции подвергся хакерской атаке, на страницах нескольких областных управлений хакеры разместили фейковые сообщения. Кроме того, хакеры взломали сайт Николаевской ОГА и разместили на нем флаг боевиков.