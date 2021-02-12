У Києві школи і дитячі садки почнуть працювати з 15 лютого, — КМДА
Комунальні служби за вихідні повинні розібратися з наслідками снігопадів, і з понеділка місто зможе повернутися до нормального темпу життя.
Школи і дитячі садки в Києві з 15 лютого повернуться до повноцінної роботи. Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
"За прогнозами синоптиків, сильні снігопади в Києві припиняться, і на зміну їм прийде морозна погода. Будинки садків та шкіл перевірили на підключення тепла, адже очікується похолодання до мінус 15", — повідомили у прес-службі адміністрації.
Представники КМДА заявили, що за вихідні комунальники повинні впоратися з наслідками снігопадів, і з 15 лютого місто зможе повернутися до звичайного ритму життя.
Зазначимо, 12 лютого Міносвіти направило лист до керівників департаментів освіти та директорів шкіл по країні із закликом перейти на дистанційне навчання. Таку рекомендацію освітнім установам розіслали через снігопади і заморозки, які спостерігаються на території України.
Згідно з прогнозом погоди, в Україні найближчим часом погода продовжить бути зимовою зі снігом і заморозками. У багатьох областях країни очікується зниження температури, сніг з дощем і морози до -15 вночі. За словами синоптика Діденко, з 15 лютого в Україні може бути до -20 і -25 градусів морозу.