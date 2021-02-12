У Києві школи і дитячі садки почнуть працювати з 15 лютого, — КМДА

Комунальні служби за вихідні повинні розібратися з наслідками снігопадів, і з понеділка місто зможе повернутися до нормального темпу життя.

Школи і дитячі садки в Києві з 15 лютого повернуться до повноцінної роботи. Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"За прогнозами синоптиків, сильні снігопади в Києві припиняться, і на зміну їм прийде морозна погода. Будинки садків та шкіл перевірили на підключення тепла, адже очікується похолодання до мінус 15", — повідомили у прес-службі адміністрації.

Представники КМДА заявили, що за вихідні комунальники повинні впоратися з наслідками снігопадів, і з 15 лютого місто зможе повернутися до звичайного ритму життя.

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Зазначимо, 12 лютого Міносвіти направило лист до керівників департаментів освіти та директорів шкіл по країні із закликом перейти на дистанційне навчання. Таку рекомендацію освітнім установам розіслали через снігопади і заморозки, які спостерігаються на території України.

Згідно з прогнозом погоди, в Україні найближчим часом погода продовжить бути зимовою зі снігом і заморозками. У багатьох областях країни очікується зниження температури, сніг з дощем і морози до -15 вночі. За словами синоптика Діденко, з 15 лютого в Україні може бути до -20 і -25 градусів морозу.