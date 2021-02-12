Минобразования призвал школы перейти на дистанционку из-за непогоды

Образовательные учреждения сами будут решать, на какой период им вводить дистанционное образование.

Министерство образования и науки Украины направило письмо к руководителям департаментов образования и директорам школы страны с призывом перейти на дистанционное обучение. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

"Просим рассмотреть возможность организации обучения учеников с использованием технологий дистанционного образования и интернет-ресурсов. Провести среди участников образовательного процесса разъяснительную работу касательно избежания переохлаждения и техники безопасности", — сообщается в письме Министерства.

Сообщается, что такое решение принято из-за снегопадов и заморозков, которые наблюдаются на территории Украины.

Согласно прогнозу погоды в Украине ближайшее время погода продолжит быть зимней со снегом и заморозками. Во многих областях страны ожидается понижение температуры, снег с дождем и морозы до -15 ночью. По словам синоптика Диденко, с 15 февраля в Украине может быть до -20 и -25 градусов мороза.

В Киеве на ж/д вокзале из-за опоздания поездов более сотни пассажиров застыли в ожидании поездов.

12 и 13 февраля в Киеве прогнозируется снегопад и морозы до -13.