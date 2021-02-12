Міносвіти закликало школи перейти на дистанційку через негоду

Освітні установи самі вирішуватимуть, на який період їм впроваджувати дистанційну освіту.

Міністерство освіти й науки України надіслало лист до керівників департаментів освіти та директорів школи країни із закликом перейти на дистанційне навчання. Про це повідомляє прес-служба Міносвіти.

"Просимо розглянути можливість організації навчання учнів із використанням технологій дистанційної освіти та інтернет-ресурсів. Провести серед учасників освітнього процесу роз'яснювальну роботу щодо запобігання переохолодження та техніки безпеки", — повідомляється в листі Міністерства.

Повідомляється, що таке рішення ухвалене через снігопади і заморозки, які спостерігаються на території України.

Згідно з прогнозом погоди в Україні найближчим часом погода продовжить бути зимовою зі снігом і заморозками. У багатьох областях країни очікується зниження температури, сніг із дощем і морози до -15 вночі. За словами синоптикині Діденко, з 15 лютого в Україні може бути до -20 і -25 градусів морозу.

У Києві на ж/д вокзалі через запізнення поїздів більше сотні пасажирів застрягли в очікуванні поїздів.

12 і 13 лютого в Києві прогнозується снігопад і морози до -13.