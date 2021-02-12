В Киеве школы и детские садики начнут работать с 15 февраля, - КГГА

Коммунальные службы за выходные должны разобраться с последствиями снегопадов, и с понедельника город сможет вернуться к нормальному темпу жизни.

Школы и детские садики в Киеве с 15 февраля вернутся к полноценной работе. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"По прогнозам синоптиков, обильные снегопады в Киеве прекратятся, и на смену им придет морозная погода. Здания садиков и школ проверили на подключение тепла, ведь ожидается похолодание до минус 15", — сообщили в пресс-службе администрации.

Представители КГГА заявили, что за выходные коммунальщики должны справиться с последствиями снегопадов, и с 15 февраля город сможет вернуться к обычному ритму жизни.

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Отметим, 12 февраля Минобразования направило письмо к руководителям департаментов образования и директорам школы по стране с призывом перейти на дистанционное обучение. Такую рекомендацию образовательным учреждениям разослали из-за снегопадов и заморозков, которые наблюдаются на территории Украины.

Согласно прогнозу погоды, в Украине ближайшее время погода продолжит быть зимней со снегом и заморозками. Во многих областях страны ожидается понижение температуры, снег с дождем и морозы до -15 ночью. По словам синоптика Диденко, с 15 февраля в Украине может быть до -20 и -25 градусов мороза.