Статистика коронавірусу в Україні на 13 лютого: 5 182 нових випадка захворювання
За весь час епідемії зареєстровано 1 268 049 хворих.
В Україні станом на ранок 13 лютого виявили 5 182 нових випадків коронавірусної хвороби ( добою раніше — 4 773 ), одужали 6 144 пацієнтів (добою раніше — 7 211).
Про це повідомляється в Telegram-каналі "Коронавірус_інфо" і системі моніторингу поширення епідемії коронавирусу.
Серед захворілих 330 дітей і 226 медиків. Госпіталізовано 1 889 пацієнтів (добою раніше — 2 000).
Померли 111 хворих (добою раніше — 116).
За добу зроблені 40 806 тестів на коронавірус (40 899 добою раніше). З них за методом ПЛР — 25 059, за методом ІФА — 15 747.
За весь час епідемії коронавирусу в Україні зареєстровано 1 268 049 хворих COVID-19. 1 112 299 з них одужали, 24 285 — померли. Проведено понад 6,5 млн тестів.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (668), Закарпатській (485), Чернівецькій (384), Вінницькій (365) та Львівській (329) областях.
Дані по областям:
- Івано-Франківська — 668 нових хворих;
- Закарпатська — 485;
- Чернівецька — 384;
- Вінницька — 365;
- Львівська — 329;
- Київ — 320;
- Харківська — 289;
- Київська — 265;
- Житомирська — 234;
- Одеська — 183;
- Дніпропетровська — 173;
- Черкаська — 164;
- Донецька — 140;
- Полтавська — 137;
- Запорізька — 136;
- Тернопільська — 135;
- Сумська — 130;
- Хмельницька — 127;
- Рівненська — 114;
- Волинська — 112;
- Чернігівська — 101;
- Миколаївська — 79;
- Луганська — 55;
- Кіровоградська — 34;
- Херсонська — 23.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
За даними ресурсу covid19.gov.ua, 11 лютого було проведено 25 835 ПЛР-тестувань, 19,43% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалися необробленими 4 701 зразок.
Відзначимо, раніше Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації по вакцинації від коронавируса. Ці рекомендації розробила група експертів з імунопрофілактики на вимогу МОЗ. Вони стосуються підходів до вакцинації проти COVID-19 людей, які раніше хворіли COVID-19 або осіб, які мають гострий перебіг COVID-19, а також вагітних і жінок, які годують дітей грудним молоком.