Статистика коронавірусу в Україні на 13 лютого: 5 182 нових випадка захворювання

За весь час епідемії зареєстровано 1 268 049 хворих.

В Україні станом на ранок 13 лютого виявили 5 182 нових випадків коронавірусної хвороби ( добою раніше — 4 773 ), одужали 6 144 пацієнтів (добою раніше — 7 211).

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Коронавірус_інфо" і системі моніторингу поширення епідемії коронавирусу.

Серед захворілих 330 дітей і 226 медиків. Госпіталізовано 1 889 пацієнтів (добою раніше — 2 000).

Померли 111 хворих (добою раніше — 116).

За добу зроблені 40 806 тестів на коронавірус (40 899 добою раніше). З них за методом ПЛР — 25 059, за методом ІФА — 15 747.

За весь час епідемії коронавирусу в Україні зареєстровано 1 268 049 хворих COVID-19. 1 112 299 з них одужали, 24 285 — померли. Проведено понад 6,5 млн тестів.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (668), Закарпатській (485), Чернівецькій (384), Вінницькій (365) та Львівській (329) областях.

Дані по областям:

Івано-Франківська — 668 нових хворих;

Закарпатська — 485;

Чернівецька — 384;

Вінницька — 365;

Львівська — 329;

Київ — 320;

Харківська — 289;

Київська — 265;

Житомирська — 234;

Одеська — 183;

Дніпропетровська — 173;

Черкаська — 164;

Донецька — 140;

Полтавська — 137;

Запорізька — 136;

Тернопільська — 135;

Сумська — 130;

Хмельницька — 127;

Рівненська — 114;

Волинська — 112;

Чернігівська — 101;

Миколаївська — 79;

Луганська — 55;

Кіровоградська — 34;

Херсонська — 23.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

За даними ресурсу covid19.gov.ua, 11 лютого було проведено 25 835 ПЛР-тестувань, 19,43% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалися необробленими 4 701 зразок.

Відзначимо, раніше Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації по вакцинації від коронавируса. Ці рекомендації розробила група експертів з імунопрофілактики на вимогу МОЗ. Вони стосуються підходів до вакцинації проти COVID-19 людей, які раніше хворіли COVID-19 або осіб, які мають гострий перебіг COVID-19, а також вагітних і жінок, які годують дітей грудним молоком.