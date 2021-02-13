Статистика коронавируса в Украине на 13 февраля: 5 182 новых случая заболевания

За все время эпидемии зарегистрированы 1 268 049 заболевших.

В Украине по состоянию на утро 13 февраля выявили 5 182 новых случая коронавирусной болезни (сутками ранее – 4 773), выздоровели 6 144 пациентов (сутками ранее – 7 211).

Об этом сообщается в Telegram-канале "Коронавирус_инфо" и системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса.

Среди заболевших 330 детей и 226 медиков. Госпитализированы 1 889 пациентов (сутками ранее – 2 000).

Скончались 111 заболевших (сутками ранее – 116).

За сутки сделаны 40 806 тестов на коронавирус (40 899 сутками ранее). Из них по методу ПЦР – 25 059, по методу ИФА – 15 747.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 268 049 заболевших COVID-19. 1 112 299 из них выздоровели, 24 285 – умерли. Проведено более 6,5 млн тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.

Данные по областям:

Ивано-Франковская – 668 новых заболевших;

Закарпатская – 485;

Черновицкая – 384;

Винницкая – 365;

Львовская – 329;

Киев – 320;

Харьковская – 289;

Киевская – 265;

Житомирская – 234;

Одесская – 183;

Днепропетровская – 173;

Черкасская – 164;

Донецкая – 140;

Полтавская – 137;

Запорожская – 136;

Тернопольская – 135;

Сумская – 130;

Хмельницкая – 127;

Ровенская – 114;

Волынская – 112;

Черниговская – 101;

Николаевская – 79;

Луганская – 55;

Кировоградская – 34;

Херсонская – 23.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, 11 февраля было проведено 25 835 ПЦР-тестирований, 19,43% тестов оказались положительными. В лабораториях оставались необработанными 4 701 образец.

Отметим, ранее Министерство здравоохранения утвердило рекомендации по вакцинации от коронавируса. Эти рекомендации разработала группа экспертов по иммунопрофилактике по запросу МОЗ. Они касаются подходов к вакцинации против COVID-19 людей, которые ранее болели COVID-19 или лиц, имеющих острое течение COVID-19, а также беременных и женщин, которые кормят детей грудным молоком.