Автомобіль Порошенка зловили на грубому порушенні ПДР (відео)

Журналісти помітили, що на передніх номерних знаках автомобіля перша буква зафарбована білим кольором.

Автомобіль екс-президента Петра Порошенка викрили в порушенні Правил дорожнього руху.

Як повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS, у понеділок, 15 лютого, політик приїхав на Погоджувальну раду Верховної Ради на чорному Range Rover.

Журналісти помітили, що на передніх номерних знаках автомобіля перша буква зафарбована білим кольором. На задніх номерах джипа з номерами все в порядку — усі символи видно. Така хитрість часто використовується для того, щоб камера автофіксації порушень не могла розпізнати номер авто.

Журналісти запитали водія автомобіля, чому він пересувається на машині по місту, порушуючи при цьому Правила дорожнього руху. Однак той не надав відповіді.

[ + – ] Порушення ПДР автомобілем Порошенка

Раніше повідомлялося, що активісти руху помітили, як п'ятий президент України, народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко порушив правила дорожнього руху, перейшовши дорогу на червоний сигнал світлофора.

Фокус писав про те, що поліція почала штрафувати порушників ПДР на підставі заяв інших учасників руху.

Також ми писали, що в Україні відтермінували штрафи для водіїв "євроблях".