Автомобиль Порошенко подловили на грубом нарушении ПДД (видео)

Журналисты заметили, что на передних номерных знаках автомобиля первая буква закрашена белым цветом.

Автомобиль экс-президента Петра Порошенко уличили в нарушении Правил дорожного движения.

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS, в понедельник, 15 февраля, политик приехал на Согласительный совет Верховной Рады на черном Range Rover.

Журналисты заметили, что на передних номерных знаках автомобиля первая буква закрашена белым цветом. На задних номерах джипа с номерами всё в порядке – все символы видны. Такая хитрость часто используется для того, чтобы камера автофиксации нарушений не могла считать номер авто.

Журналисты спросили водителя автомобиля, почему он передвигается на машине по городу, нарушая при этом Правила дорожного движения. Однако тот не удостоил их ответом.

[ + – ] Нарушение ПДД автомобилем Порошенко

Ранее сообщалось, что активисты движения ОстановиЛося заметили как пятый президент Украины, народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко нарушил правила дорожного движения, перейдя дорогу на красный сигнал светофора.

Фокус писал о том, что полиция начала штрафовать нарушителей ПДД на основании заявлений других участников движения.

Также мы писали, что в Украине отсрочили штрафы для водителей "евроблях".