Від Мінських угод не відмовимося, але текст потрібно змінити, — Резніков

Віце-прем'єр-міністру не подобається пункт у документі, де йдеться про черговість проведення місцевих виборів на Донбасі.

Україна не може відмовитися від Мінських домовленостей, але текст документа потребує модернізації.

Таку думку висловив віце-прем'єр-міністр — міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час прес-брифінгу, пише Інтерфакс-Україна.

За його словами, Мінські угоди носять політико-дипломатичний характер.

"Це — угоди, але ніяк не міжнародний договір, ні тим паче міжнародний закон, але це не означає, що Україна може відмовитися від Мінських угод", — заявив Резніков.

На думку Резнікова, текст Мінських угод потребує коригування.

"Мені як юристу не подобається текст "Комплексу заходів з виконання Мінських угод", зокрема пункт 9, де йдеться про черговість проведення місцевих виборів на Донбасі та передачу контролю на кордоні України і Росії. Як мінімум, цей пункт вимагає модернізації і перегляду, інакше він не закінчений у такій редакції", — сказав міністр.

Крім того, він закликав російську сторону уважно вивчати текст угод.

"Першим пунктом є питання безпеки. Без врегулювання питань безпеки не може бути й мови про виконання будь-яких політичних речей", — пояснив Резніков.

При цьому, за його словами, Росія регулярно наполягає саме на політичному врегулюванні, забуваючи про безпеку.

Зазначимо, раніше Олексій Резніков у своїй колонці для Atlantic Council написав, що Росія відмовляється відповідати взаємністю Україні у кроках щодо припинення семирічної війни на Донбасі.

Раніше президент України Володимир Зеленський під час відвідування передової на Донбасі з послами країн G7 заявив, що сторони повинні виконувати Мінські домовленості "у чіткі терміни". "До "Мінську" моє ставлення дуже просте: його потрібно розібрати на деталі, прописати всі кроки, прив'язати їх до дат і виконувати. Ми за такий формат. Саме це ми і зробили", — сказав президент.