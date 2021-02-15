От Минских соглашений не откажемся, но текст нужно изменить, – Резников

Вице-премьер-министру не нравится в документе пункт, где речь идет об очередности проведения местных выборов на Донбассе.

Украина не может отказаться от Минских договоренностей, но текст документа нуждается в модернизации.

Такое мнение выразил вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время пресс-брифинга, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, Минские соглашения носят политико-дипломатический характер.

"Это – соглашения, но никак не международный договор, ни тем более международный закон, но это не означает, что Украина может отказаться от Минских соглашений", – заявил Резников.

По мнению Резникова, текст Минских соглашений нуждается в корректировке.

"Мне как юристу не нравится текст "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений", в частности пункт 9, где речь идет об очередности проведения местных выборов на Донбассе и передачи контроля на границе Украины и России. Как минимум, этот пункт требует модернизации и пересмотра, иначе он неисполним в такой редакции", – сказал министр.

Кроме того, он призвал российскую сторону внимательно изучать текст соглашений.

"Первым пунктом есть вопросы безопасности. Без урегулирования вопросов безопасности не может быть и речи о выполнении каких-либо политических вещей", – объяснил Резников.

При этом, по его словам, Россия регулярно настаивает именно на политическом урегулировании, забывая про безопасность.

Отметим, ранее Алексей Резников в своей колонке для Atlantic Council написал, что Россия отказывается отвечать взаимностью Украине в шагах по прекращению семилетней войны на Донбассе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время посещения передовой на Донбассе с послами стран G7 заявил, что стороны должны выполнять Минские договоренности "в четкие сроки". "К "Минску" мое отношение очень простое: его нужно разобрать на детали, прописать все шаги, привязать их к датам и выполнять. Мы за такой формат. Именно это мы и сделали", – сказал президент