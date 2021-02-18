Мінфін звинувачує КМДА в гальмуванні будівництва швидкісного трамваю на правий берег Києва

У міськраді не підготували технічну документацію, яка дозволила б приступити до реалізації проекту.

Заступник міністра фінансів Олександр Кава звинуватив владу київської міськради в уповільненні проекту з продовження лінії правобережного швидкісного трамвая у Києві. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"На жаль, досі Київська міська державна адміністрація не підготувала технічно-економічне обґрунтування та проектно-економічне обґрунтування і проектну документацію, яка дозволить визначити вартість проекту, терміни будівництва. А також додаткову кількість трамваїв, для запуску проекту", — заявив Олександр Кава .

За його словами, Міністерство фінансів готове максимально сприяти реалізації проекту. Для цього в Міністерстві готові допомогти міськраді знайти джерела фінансування цього та інших проектів в Києві. Маршрут може проходити з вулиці Старовокзальної до Палацу спорту і завершуватися біля Центрального залізничного вокзалу.

Орієнтовна вартість проекту оцінюється у 37,5 млн доларів, для реалізації швидкісного трамваю планується взяти кредит у Світовому банку.

Нагадаємо, в Києві проводять тестування електроавтобуса білоруського виробництва. Раніше КМДА дало дозвіл на початок робіт з реконструкції льотного поля аеропорту "Київ ім. Ігоря Сікорського".