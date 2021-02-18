Минфин обвиняет КГГА в торможении строительства скоростного трамвая на правый берег Киева

В горсовете не подготовили техническую документацию, которая позволила бы приступить к реализации проекта.

Заместитель министра финансов Алекандр Кава обвинил власти киевского горсовета в замедлении проекта по продолжению линии правобережного скоростного трамвая в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"К сожалению, до сих пор Киевская городская государственная администрация не подготовила технико-экономическое обоснование и проектно-экономическое обоснование и проектную документацию, которая позволит определить стоимость проекта, сроки строительства. А также дополнительное количество трамваев, для запуска проекта", — заявил Александр Кава.

По его словам, Министерство финансов готово максимально содействовать реализации проекта. Для этого в Министерстве готовы помочь горсовету найти источники финансирования этого и других проектов в Киеве. Маршрут может проходить с улицы Старовокзальной к Палацу спорта и завершаться у Центрального железнодорожного вокзала.

Ориентировочная стоимость проекта оценивается в 37,5 млн долларов, для реализации скоростного трамвая планируется взять кредит в Мировом банке.

Напомним, в Киеве проводят тестирование электроавтобуса белорусского производства. Ранее КГГА дало разрешение на начало работ по реконструкции летного поля аэропорта "Киев им. Игоря Сикорского".