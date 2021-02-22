Дісталося й "Спортмастеру": за що могли ввести санкції проти мережі спортивних товарів

Власники "Спортмайстера" родом із Кривого Рогу, але вже кілька років вважаються мальтійцями.

Під час засідання 19 лютого Рада національної безпеки та оборони вирішила ввести санкції проти 17 юридичних осіб. 21 лютого на сайті президента України опублікували повний список, серед яких опинилася велика мережа магазинів спортивних товарів "Спортмастер". Фокус з'ясував, що ж пов'язує компанію з Росією і що могло слугувати приводом для обмежень.

Які санкції ввели проти "Спортмайстера"

Згідно з указом президента України Володимира Зеленського, обмеження терміном накладаються на компанію Sportmaster Operations Pte. Ltd, вона володіє 99% міжнародної мережі, в яку входить "Спортмастер — Україна". Цій юридичній особі на три роки заборонили ввозити будь-яку продукцію в Україну та перевозити товари по її території як самостійно, так і за допомогою представників іноземних держав. Sportmaster Operations не можна проводити ніякі торговельні операції і виводити кошти за межі України.

Мережа "Спортмастер — Україна" нараховує майже 30 магазинів у 15 містах. Разом із франшизами Columbia, Sportlandia, Weekender, B2G мережа має 150 торгових точок. Крім України, магазини "Спортмайстера" працюють також у Білорусі, Казахстані, Китаї, Польщі, Росії та в окупованому Криму.

[ + – ] Магазин Спортмастер в Україні Фото: Страна.ua

Як повідомляє "Інтерфакс Україна", у 2017 році біля одного з магазинів "Спортмастер" у Києві відбулася акція протесту. Учасники вимагали припинити роботу мережі в Україні після того, як компанія була вказана спонсором конкурсу краси в окупованому Луганську. Пікети проти роботи мережі в Україні були і в 2014 році.

[ + – ] Магазин Спортмастер в окупованому Криму на карті Google Фото: Google Maps

Що відомо про власників "Спортмайстера"

Згідно з даними з державного реєстру юросіб, які наводить портал ring.org.ua, кінцевими бенефіціарами компанії Sportmaster Operations Pte. Ltd є Микола і Володимир Фартушняки (резиденти Мальти), а також Олександр Михальський (проживає в Швейцарії). На сайті "Спортмастер — Україна" сказано, що Фартушняки народилися в Кривому Розі, але в 2018 році вони опинилися в списку нових громадян Республіки Мальта. Власне ж Sportmaster Operations Pte. Ltd зареєстрована в Сінгапурі. Серед засновників компанії зазначається і російський мільярдер Дмитро Дойхен, співвласник ще майже 20 підприємств в РФ.

За даними Forbes, коли Володимир і Микола вчилися в Московському фізико-технічному інституті, то познайомилися в гуртожитку з майбутніми бізнес-партнерами Олександром Михальським і Дмитром Дойхеном. У 1992 році четвірка заснувала компанію "Іліон", якою володіла на паритетних умовах до самого закриття в 2016 році. Спочатку фірма завозила в Росію найрізноманітніші товари, враховуючи шампанське та взуття, а потім зайнялася продажем спортивних тренажерів. У 1995-му бізнесмени відкрили перший в Росії роздрібний магазин спорттоварів «Kettler-Спорт», а через рік зареєстрували марку "Спортмастер". У 2016 році компанія "Іліон" була ліквідована, на її місце прийшла Sportmaster Operations Pte. Ltd, створена в 2012 році. Ще 1% мережі володіє Sport&Fashion Management Pte. Ltd.

[ + – ] Власник Спортмайстера Микола Фартушняк Фото: КоммерсантЪ

Як повідомляє "Страна", брати Фартушняки нібито пов'язані з російським агробізнесменом Ігорем Худокормовим. За даними російських ЗМІ, Микола Фартушняк також отримав частку в агробізнесі.

Генеральний директор "Спортмастер — Україна" Ігор Чернов в інтерв'ю RAU розповів, що ще в 2012 році власники мережі перенесли бренд в Азію, щоб надати йому міжнародний статус. За його словами, всі дивіденди від прибутку йдуть в Сінгапур, а звідти виплачуються кінцевому беніфіціару.

"Власник компанії — Фартушняк Микола Олексійович, громадянин Мальти і податковий резидент Швейцарії. Він сплачує податки там. Сам він народився в Україні, дитинство провів у Кривому Розі, а з РФ його сьогодні повʼязує тільки початок бізнесу", — заявив гендиректор ще в 2017 році .

Як представники "Спортмайстера" відреагували на санкції

Магазини мережі "Спортмастер" продовжують працювати в Україні, незважаючи на санкції РНБО. Ось що Фокусу повідомила по телефону операторка інформаційного центру Владислава:

"На сьогоднішній день всі магазини продовжують працювати в штатному режимі. Будь-яка інформація про зміни в роботі у нас на цей момент відсутня".