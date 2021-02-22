Досталось и "Спортмастеру": за что могли ввести санкции против сети спортивных товаров

Владельцы "Спортмастера" родом из Кривого Рога, но уже несколько лет считаются мальтийцами.

Во время заседания 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции против 17 юридических лиц. 21 февраля на сайте президента Украины опубликовали полный список, среди которых оказалась крупная сеть магазинов спортивных товаров "Спортмастер". Фокус выяснил, что же связывает компанию с Россией и что могло послужить поводом для ограничений.

Какие санкции ввели против "Спортмастера"

Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, ограничение сроком накладываются на компанию Sportmaster Operations Pte. Ltd, она владеет 99% международной сети, в которую входит "Спортмастер – Украина". Этому юридическому лицу на три года запретили ввозить любую продукцию в Украину и перевозить товары по ее территории как самостоятельно, так и при помощи представителей иностранных государств. Sportmaster Operations нельзя проводить никакие торговые операции и выводить средства за пределы Украины.

Сеть "Спортмастер – Украина" насчитывает около 30 магазинов в 15 городах. Вместе с франшизами Columbia, Sportlandia, Weekender, B2G сеть включает 150 торговых точек. Помимо Украины, магазины "Спортмастера" работают также в Белоруси, Казахстане, Китае, Польше, России и в оккупированном Крыму.

[ + – ] Магазин Спортмастер в Украине Фото: Страна.ua

Как сообщает "Интерфакс Украина", в 2017 году у одного из магазинов "Спортмастер" в Киеве состоялась акция протеста. Участники потребовали прекратить работу сети в Украине после того, как компания была указана спонсором конкурса красоты в оккупированном Луганске. Пикеты против работы сети в Украине были и в 2014 году.

[ + – ] Магазин Спортмастер в оккупированном Крыму на карте Google Фото: Google Maps

Что известно о владельцах "Спортмастера"

Согласно данным из государственного реестра юрлиц, которые приводит портал ring.org.ua, конечными бенефициарами компании Sportmaster Operations Pte. Ltd являются Николай и Владимир Фартушняки (резиденты Мальты), а также Александр Михальский (проживает в Швейцарии). На сайте "Спортмастер – Украина" сказано, что Фартушняки родились в Кривом Роге, но в 2018 году они оказались в списке новых граждан Республики Мальта. Сама же Sportmaster Operations Pte. Ltd зарегистрирована в Сингапуре. Среди учредителей компании значится и российский миллиардер Дмитрий Дойхен, совладелец еще около 20 предприятий в РФ.

По данным Forbes, когда Владимир и Николай в Московском физико-техническом институте, то познакомились в общежитии с будущими бизнес-партнерами Александром Михальским и Дмитрием Дойхеном. В 1992 году четверка основала компанию "Иллион", которой владела на паритетных условиях до самого закрытия в 2016 году. Поначалу фирма завозила в Россию самые различные товары, включая шампанское и обувь, а затем занялась продажей спортивных тренажеров. В 1995-м бизнесмены открыли первый в России розничный магазин спорттоваров «Kettler-Спорт», а через год зарегистрировали марку "Спортмастер". В 2016 году компания "Иллион" была ликвидирована, на ее место пришла Sportmaster Operations Pte. Ltd, созданная в 2012 году. Еще 1% сети владеет Sport & Fashion Management Pte. Ltd.

[ + – ] Владелец Спортмастера Николай Фартушняк Фото: КоммерсантЪ

Как сообщает "Страна", братья Фартушняки якобы связаны с российским агробизнесменом Игорем Худокормовым. По данным российских СМИ, Николай Фартушняк также получил долю в агробизнесе.

Генеральный директор "Спортмастер – Украина" Игорь Чернов в интервью RAU рассказал, что еще в 2012 году владельцы сети перенесли бренд в Азию, чтобы придать ему международный статус. По его словам, все дивиденды от прибыли идут в Сингапур, а оттуда выплачиваются конечному бенифициару.

"Собственник компании — Фартушняк Николай Алексеевич, гражданин Мальты и налоговый резидент Швейцарии. Он уплачивает налоги там. Сам он родился в Украине, детство провел в Кривом Рогу, а с РФ его сегодня связывает только начало бизнеса", – заявил гендиректор еще в 2017 году.

Как представители "Спортмастера" отреагировали на санкции

Магазины сети "Спортмастер" продолжают работать в Украине, несмотря на санкции СНБО. Вот что Фокусу сообщила по телефону оператор информационного центра Владислава:

"На сегодняшний день все магазины продолжают работать в штатном режиме. Какая-либо информация об изменениях в работе у нас на этот момент отсутствует".