За три роки в Україні реставрують майже 150 об'єктів, — Зеленський

Планується відновлення замків, музеїв, театрів та інших об'єктів історичної та культурної спадщини.

У рамках програми "Велика реставрація" протягом наступних трьох років в Україні будуть відреставровані майже 150 об'єктів історичної та культурної спадщини. Про це під час форуму "Україна 30. Інфраструктура" повідомив президент Володимир Зеленський.

"Цього року ми почали програму "Велика реставрація". Йдеться про відновлення українських замків, музеїв, наших театрів, інших перлин нашої історичної та культурної спадщини", — сказав він.

Раніше повідомлялося, що форум "Україна 30. Інфраструктура" проходитиме в Києві 22-24 лютого з дотриманням карантинних норм. Йтиметься про продовження програми "Велике будівництво", фінансування довгострокових проектів і ролі міжнародних партнерів у цьому процесі. Також обговорюватимуться перспективи річкових перевезень, оновлення місцевих аеропортів, модернізація "Укрзалізниці" й інфраструктура майбутнього.

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко в середині лютого говорив, що в 2021 році на програму "Велика реставрація" заклали 2 млрд грн. З них 1,7 млрд грн — очікувані надходження від гральної діяльності, а 300 млн грн — "із загального фонду держбюджету, які ми почнемо використовувати вже найближчим часом", — сказав міністр.

За його словами, вже складено попередній список об'єктів, він повинен пройти експертну раду. "У низці цих проектів вже є необхідна проектна документація, яка дозволить почати роботи негайно. За баченням президента та міністерства, програма повинна охопити всі регіони країни, не тільки Київ та Львів", — додав Ткаченко.

Програма "Велика реставрація" розрахована мінімум на три-чотири роки, додав він.

Ткаченко анонсував "велику реставрацію" об'єктів культури ще влітку 2020 року. Тоді ж виступаючи на Закарпатті Зеленський обіцяв масштабну реставрацію замків.

Нагадаємо, реставраційні роботи почалися з монастиря Капуцинів біля Олеського замку у Львівській області.

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