За три года в Украине реставрируют около 150 объектов, – Зеленский

Намечено восстановление замков, музеев, театров и других объектов исторического и культурного наследия.

В рамках программы "Большая реставрация" в течение следующих трех лет в Украине будут отреставрированы около 150 объектов исторического и культурного наследия. Об этом в ходе форума "Украина 30. Инфраструктура" сообщил президент Владимир Зеленский.

"В этом году мы начали программу "Большая реставрация". Речь о восстановлении украинских замков, музеев, наших театров, других жемчужин нашего исторического и культурного наследия", – сказал он.

Ранее сообщалось, что форум "Украина 30. Инфраструктура" будет проходить в Киеве 22-24 февраля с соблюдением карантинных норм. Речь на нем будет идти о продолжении программы "Большая стройка", финансирование долгосрочных проектов и роли международных партнеров в этом процессе. Также будут обсуждаться перспективы речных перевозок, обновление местных аэропортов, модернизация "Укрзализныци" и инфраструктура будущего.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в середине февраля говорил, что в 2021 году на программу "Большая реставрация" заложили 2 млрд грн. Из них 1,7 млрд грн – ожидаемые поступления от игорной деятельности, а 300 млн грн – "из общего фонда госбюджета, которые мы начнем использовать уже в ближайшее время", – сказал министр.

По его словам, уже составлен предварительный список объектов, он должен пройти экспертный совет. "У ряда этих проектов уже есть необходимая проектная документация, которая позволит начать работы немедленно. По видению президента и министерства, программа должна охватить все регионы страны, не только Киев и Львов", – добавил Ткаченко.

Программа "Большая реставрация" рассчитана минимум на три-четыре года, добавил он.

Ткаченко анонсировал "большую реставрацию" объектов культуры еще летом 2020 года. Тогда же выступая на Закарпатье Зеленский обещал масштабную реставрацию замков.

Напомним, реставрационные работы начались с монастыря Капуцинов возле Олесского замка во Львовской области.

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