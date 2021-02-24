ДБР провело обшуки у активіста євромайдан Солонинка у справі побиття беркутівця

Співробітники бюро вручили повістку в суд у якості свідка, а саме засідання відбудеться 2 березня в Києві.

Детективи Державного бюро розслідування провело обшуки у сотника 5-й сотні Самооборони Майдану і ветерана АТО Ігоря Солонинка. Про це повідомляє народний депутат від "Європейської солідарності" Софія Федина на своїй сторінці у Фейсбуці.

За словами нардепа, обшук відбувся вчора ввечері приблизно о 22-23 годині. Йому нібито інкримінують побиття беркутівця 20 лютого 2014 року під час євромайдану. У Солонинка вилучили мобільний телефон, техніку та інші особисті речі. Суд повинен відбудуться 2 березня в Києві.

За даними видання "Цензор.НЕТ", на допит Солонинка викликають як свідка у справі.

На сторінці Ігоря Солонинка у Фейсбуці остання публікація датується 20 лютого. Повідомлень про обшуки у нього вдома немає.

Ігор Солонинко — активний учасник Революції гідності, був сотником 5-й сотні Самооборони майдану. Народився у 1989 році. Проживає у Львові. Служив у Збройних силах України в зоні АТО.

Нагадаємо, раніше адвокат членів сім'ї загиблих Героїв Небесної сотні звинуватив євромайданівця Бубенчика у вбивстві беркутівців.

Фокус до сьомої річниці розстрілів на Майдані підготував матеріал, в якому поспілкувався з активістами Майдану, адвокатами та політиками, які брали участь у подіях.